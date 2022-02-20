https://arabic.sputniknews.com/20220220/لافروف-ولودريان-يجريان-محادثة-هاتفية-الاثنين-المقبل-ويلتقيان-خلال-أيام-1058915811.html
لافروف ولودريان يجريان محادثة هاتفية الاثنين المقبل ويلتقيان خلال أيام
لافروف ولودريان يجريان محادثة هاتفية الاثنين المقبل ويلتقيان خلال أيام
يجري وزيرا الخارجية الروسي والفرنسي، محادثة هاتفية مقررة يوم الاثنين المقبل، كما يلتقيان خلال الأيام المقبلة، لبحث تعزيز الجهود الدبلوماسية بين البلدين. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T16:16+0000
2022-02-20T16:16+0000
2022-02-20T16:16+0000
العالم
سيرغي لافروف
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موسكو - سبوتنيك. قال قصر الإليزيه، في بيان، اليوم الأحد، إن "جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، سيلتقي بزميله، سيرغي لافروف في الأيام القليلة المقبلة".وأضاف أن "العمل الدبلوماسي بين البلدين قد يؤدي في نهاية المطاف إلى اجتماع على أعلى مستوى بهدف تحديد نظام جديد للسلام والأمن في أوروبا".من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن "لافروف ولودريان سيجريان محادثة هاتفية يوم الاثنين المقبل".
https://arabic.sputniknews.com/20220220/مسؤول-روسي-يعلق-على-تصريحات-وزارة-الخارجية-الفرنسية-بشأن-الأسلحة-النووية-في-بيلاروسيا-1058900482.html
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العالم, سيرغي لافروف
لافروف ولودريان يجريان محادثة هاتفية الاثنين المقبل ويلتقيان خلال أيام
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يجري وزيرا الخارجية الروسي والفرنسي، محادثة هاتفية مقررة يوم الاثنين المقبل، كما يلتقيان خلال الأيام المقبلة، لبحث تعزيز الجهود الدبلوماسية بين البلدين.
موسكو - سبوتنيك. قال قصر الإليزيه، في بيان، اليوم الأحد، إن "جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، سيلتقي بزميله، سيرغي لافروف في الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف أن "العمل الدبلوماسي بين البلدين قد يؤدي في نهاية المطاف إلى اجتماع على أعلى مستوى بهدف تحديد نظام جديد للسلام والأمن في أوروبا".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن "لافروف ولودريان سيجريان محادثة هاتفية يوم الاثنين المقبل".