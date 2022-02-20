https://arabic.sputniknews.com/20220220/لماذا-تسعى-واشنطن-لدفع-أوروبا-إلى-أزمة-مع-روسيا-1058909961.html
لماذا تسعى واشنطن لدفع أوروبا إلى أزمة مع روسيا
لماذا تسعى واشنطن لدفع أوروبا إلى أزمة مع روسيا
أربعون في المئة تفقدها أوروبا من احتياجاتها الأساسية حال توقفت إمدادات الغاز الروسية بسبب الأزمة مع أوكرانيا، مع أن موسكو أكدت أن التيار الشمالي يبقى مشروعًا... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T14:51+0000
2022-02-20T14:51+0000
2022-02-20T14:51+0000
راديو
بوضوح
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لماذا تسعى واشنطن لدفع أوروبا لأزمة مع روسيا؟
لماذا تسعى واشنطن لدفع أوروبا لأزمة مع روسيا؟
ويشمل المشروع مد خط أنابيب غاز بطول 1230 كيلومترا تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً؛ من الساحل الروسي وصولا إلى ألمانيا.الخارجية الروسية قالت إن خط أنابيب "التيار الشمالي 2" تحول إلى أداة للضغط على روسيا، في ظل محاولات واشنطن لعرقلة المشروع.وتعليقا على هذا الموضوع يقول تيمور دويدار، المحلل السياسي الروسي، إن الغرض الأمريكي من توريط أوروبا وأوكرانيا في حرب أو أزمة مع روسيا، يأتي لإدامة الولايات المتحدة النظام العالمي والأمني خاصة في أوروبا بدعم حلف شمال الأطلسي وردع روسيا للقيام بمصالحها في منطقتها.أما جاسم محمد، الباحث في الأمن الدولي، فيرى أن "الدول الأوروبية شعرت بالفجوة التي ما زالت قائمة منذ عهد ترامب مع الولايات المتحدة في ظل أن المعطيات الأمريكية تعطي أهمية لمصالحها أكبر من أوروبا".وأوضح أن "تحقيق الاستراتيجية الأمريكية من خلال الناتو جاء بسبب سيطرتها على الإنفاق العسكري داخل المنظمة وقلة إنفاق دول أوروبا".ولفت كميل الساري، الأستاذ في جامعة السوربون، إلى أن "الهستيريا التي تشنها واشنطن ضد موسكو هدفها إيقاف أنبوب الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر البلطيق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حاولت بكل نفوذها لكن ألمانيا قالت إنه مفيد لها".وبيّن أن "الحلول الأمريكية لوقف الغاز الروسي تتضمن دفع روسيا لحرب مع أوكرانيا، لافتا إلى أنه حتى الآن الرئيس بوتين يستخدم حنكته في هذا المجال وحتى لا يتم فرض عقوبات على روسيا".للمزيد يمكنكم متابعة بوضوحإعداد وتقديم: عبد الله حميد
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راديو, بوضوح, аудио
لماذا تسعى واشنطن لدفع أوروبا إلى أزمة مع روسيا
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أربعون في المئة تفقدها أوروبا من احتياجاتها الأساسية حال توقفت إمدادات الغاز الروسية بسبب الأزمة مع أوكرانيا، مع أن موسكو أكدت أن التيار الشمالي يبقى مشروعًا تجاريًا لا يحمل أي صبغة سياسية.
ويشمل المشروع مد خط أنابيب غاز
بطول 1230 كيلومترا تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً؛ من الساحل الروسي وصولا إلى ألمانيا.
ومع محاولات واشنطن العبثية زعزعة العلاقة الأوروبية مع روسيا، إلا أن المسؤولين الروس وفي مقدمتهم الرئيس فلاديمير بوتين يسعون إلى تجنيب المنطقة حالة التوتر القائمة، ويتواصل مرور الغاز نحو أوروبا عبر أوكرانيا، في تأكيد لإثبات حسن النوايا.
الخارجية الروسية قالت إن خط أنابيب "التيار الشمالي 2" تحول إلى أداة للضغط على روسيا، في ظل محاولات واشنطن لعرقلة المشروع.
وتعليقا على هذا الموضوع يقول تيمور دويدار، المحلل السياسي الروسي، إن الغرض الأمريكي من توريط أوروبا وأوكرانيا في حرب أو أزمة مع روسيا، يأتي لإدامة الولايات المتحدة النظام العالمي والأمني خاصة في أوروبا بدعم حلف شمال الأطلسي وردع روسيا للقيام بمصالحها في منطقتها.
ولفت إلى أن "زيادة العقوبات التي يتحدث عنها المسؤولون الأوروبيون والأمريكيون تفهم إنها إعلان حرب، مما يجعل العقوبات تقع على مسؤولية من يتخذون تلك القرارات".
أما جاسم محمد، الباحث في الأمن الدولي، فيرى أن "الدول الأوروبية شعرت بالفجوة التي ما زالت قائمة منذ عهد ترامب مع الولايات المتحدة في ظل أن المعطيات الأمريكية تعطي أهمية لمصالحها أكبر من أوروبا".
وأوضح أن "تحقيق الاستراتيجية الأمريكية من خلال الناتو جاء بسبب سيطرتها على الإنفاق العسكري داخل المنظمة وقلة إنفاق دول أوروبا".
وشدد على أن "اندفاع الرئيس الأمريكي نحو أوكرانيا نتج عنه حرجا أوروبيا، خاصة في ألمانيا التي اتهمت بأن موقفها لا يرقى لمستوى المواجهة مع موسكو".
ولفت كميل الساري، الأستاذ في جامعة السوربون، إلى أن "الهستيريا التي تشنها واشنطن ضد موسكو هدفها إيقاف أنبوب الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر البلطيق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حاولت بكل نفوذها لكن ألمانيا قالت إنه مفيد لها".
وبيّن أن "الحلول الأمريكية لوقف الغاز الروسي تتضمن دفع روسيا لحرب مع أوكرانيا، لافتا إلى أنه حتى الآن الرئيس بوتين يستخدم حنكته في هذا المجال وحتى لا يتم فرض عقوبات على روسيا".
للمزيد يمكنكم متابعة بوضوح
إعداد وتقديم: عبد الله حميد