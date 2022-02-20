https://arabic.sputniknews.com/20220220/لماذا-تسعى-واشنطن-لدفع-أوروبا-إلى-أزمة-مع-روسيا-1058909961.html

لماذا تسعى واشنطن لدفع أوروبا إلى أزمة مع روسيا

لماذا تسعى واشنطن لدفع أوروبا إلى أزمة مع روسيا

أربعون في المئة تفقدها أوروبا من احتياجاتها الأساسية حال توقفت إمدادات الغاز الروسية بسبب الأزمة مع أوكرانيا، مع أن موسكو أكدت أن التيار الشمالي يبقى مشروعًا... 20.02.2022, سبوتنيك عربي

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لماذا تسعى واشنطن لدفع أوروبا لأزمة مع روسيا؟ لماذا تسعى واشنطن لدفع أوروبا لأزمة مع روسيا؟

ويشمل المشروع مد خط أنابيب غاز بطول 1230 كيلومترا تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً؛ من الساحل الروسي وصولا إلى ألمانيا.الخارجية الروسية قالت إن خط أنابيب "التيار الشمالي 2" تحول إلى أداة للضغط على روسيا، في ظل محاولات واشنطن لعرقلة المشروع.وتعليقا على هذا الموضوع يقول تيمور دويدار، المحلل السياسي الروسي، إن الغرض الأمريكي من توريط أوروبا وأوكرانيا في حرب أو أزمة مع روسيا، يأتي لإدامة الولايات المتحدة النظام العالمي والأمني خاصة في أوروبا بدعم حلف شمال الأطلسي وردع روسيا للقيام بمصالحها في منطقتها.أما جاسم محمد، الباحث في الأمن الدولي، فيرى أن "الدول الأوروبية شعرت بالفجوة التي ما زالت قائمة منذ عهد ترامب مع الولايات المتحدة في ظل أن المعطيات الأمريكية تعطي أهمية لمصالحها أكبر من أوروبا".وأوضح أن "تحقيق الاستراتيجية الأمريكية من خلال الناتو جاء بسبب سيطرتها على الإنفاق العسكري داخل المنظمة وقلة إنفاق دول أوروبا".ولفت كميل الساري، الأستاذ في جامعة السوربون، إلى أن "الهستيريا التي تشنها واشنطن ضد موسكو هدفها إيقاف أنبوب الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر البلطيق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حاولت بكل نفوذها لكن ألمانيا قالت إنه مفيد لها".وبيّن أن "الحلول الأمريكية لوقف الغاز الروسي تتضمن دفع روسيا لحرب مع أوكرانيا، لافتا إلى أنه حتى الآن الرئيس بوتين يستخدم حنكته في هذا المجال وحتى لا يتم فرض عقوبات على روسيا".للمزيد يمكنكم متابعة بوضوحإعداد وتقديم: عبد الله حميد

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