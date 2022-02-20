https://arabic.sputniknews.com/20220220/لماذا-يثيرالتقارب-الروسي--الصيني-في-ملف-أوكرانيا--قلق-الغرب--1058904219.html
لماذا يثير التقارب الروسي – الصيني في ملف أوكرانيا قلق الغرب
لماذا يثير التقارب الروسي – الصيني في ملف أوكرانيا قلق الغرب
حذرت الدول الغربية من أن التقارب الاستراتيجي الحاصل بين روسيا والصين التي تدعم موقف الكرملين في ملف أوكرانيا، يقوض "قواعد النظام الدولي"، وسط تخوف غربي من سعي... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T13:16+0000
2022-02-20T13:16+0000
2022-02-20T13:18+0000
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لماذا يثيرالتقارب الروسي – الصيني في ملف أوكرانيا قلق الغرب
لماذا يثيرالتقارب الروسي – الصيني في ملف أوكرانيا قلق الغرب
وفي ميونيخ، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنرغ إنه "للمرة الأولى تنضم بكين إلى موسكو في المطالبة بالامتناع عن ضم أعضاء جدد في التحالف".فيما قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مؤتمر ميونخ للأمن، إن "المخاوف الأمنية المنطقية لروسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد على غرار مخاوف بقية أفرقاء هذه الأزمة".يقول الباحث في الشأن الدولي ربيع غصن، في حديث لبرنامج "حول العالم"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار غصن إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..،أأ
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
لماذا يثير التقارب الروسي – الصيني في ملف أوكرانيا قلق الغرب
13:16 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 13:18 GMT 20.02.2022) تابعنا عبر
حذرت الدول الغربية من أن التقارب الاستراتيجي الحاصل بين روسيا والصين التي تدعم موقف الكرملين في ملف أوكرانيا، يقوض "قواعد النظام الدولي"، وسط تخوف غربي من سعي موسكو وبكين إلى "فرض نموذجيهما الاستبداديين".
وفي ميونيخ، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنرغ إنه "للمرة الأولى تنضم بكين إلى موسكو في المطالبة بالامتناع عن ضم أعضاء جدد في التحالف".
فيما قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مؤتمر ميونخ للأمن، إن "المخاوف الأمنية المنطقية لروسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد على غرار مخاوف بقية أفرقاء هذه الأزمة".
يقول الباحث في الشأن الدولي ربيع غصن، في حديث لبرنامج "حول العالم"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" من الطبيعي أن الغرب يتخوف من هذا التقارب الروسي – الصيني، لأن الولايات المتحدة تريد أن تبقي هيمنتها الاستراتيجية والاقتصادية على العالم، لكن الأوروبيين بالنسبة للأمريكيين في هذا السياق، هم بمثابة ملحق في تحليلهم للأمور التي تحصل في هذا العالم".
"التقارب الصيني الروسي يسمح لبقية شعوب هذا العالم، أو لبعض الدول الناشئة، إلى التحول من دول عادية إلى دول تشارك الصين وروسيا في صناعة القرار العالمي، وبهذا قد نكون أمام مرحلة انتقالية دقيقة، يتحول بها العالم من القطبية الأحادية الأمريكية والسيطرة الغربية على قرارات شعوب العالم إلى تعددية دولية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..