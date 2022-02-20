عربي
أمريكا: بايدن جاهز للتعاون مع بوتين في "أي وقت وبأي صيغة لوقف الحرب"
https://arabic.sputniknews.com/20220220/لماذا-يثيرالتقارب-الروسي--الصيني-في-ملف-أوكرانيا--قلق-الغرب--1058904219.html
لماذا يثير التقارب الروسي – الصيني في ملف أوكرانيا قلق الغرب
لماذا يثير التقارب الروسي – الصيني في ملف أوكرانيا قلق الغرب
حذرت الدول الغربية من أن التقارب الاستراتيجي الحاصل بين روسيا والصين التي تدعم موقف الكرملين في ملف أوكرانيا، يقوض "قواعد النظام الدولي"، وسط تخوف غربي من سعي... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T13:16+0000
2022-02-20T13:18+0000
راديو
حول العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1058904165_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_7850efb4db7d437d6c8d84629c9b77ac.png
لماذا يثيرالتقارب الروسي – الصيني في ملف أوكرانيا قلق الغرب
لماذا يثيرالتقارب الروسي – الصيني في ملف أوكرانيا قلق الغرب
وفي ميونيخ، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنرغ إنه "للمرة الأولى تنضم بكين إلى موسكو في المطالبة بالامتناع عن ضم أعضاء جدد في التحالف".فيما قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مؤتمر ميونخ للأمن، إن "المخاوف الأمنية المنطقية لروسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد على غرار مخاوف بقية أفرقاء هذه الأزمة".يقول الباحث في الشأن الدولي ربيع غصن، في حديث لبرنامج "حول العالم"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار غصن إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..،أأ
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1058904165_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_4aa981b65972a4f508423df352684129.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, حول العالم, аудио

لماذا يثير التقارب الروسي – الصيني في ملف أوكرانيا قلق الغرب

13:16 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 13:18 GMT 20.02.2022)
لماذا يثيرالتقارب الروسي – الصيني في ملف أوكرانيا قلق الغرب
تابعنا عبرGoogle news
عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
حذرت الدول الغربية من أن التقارب الاستراتيجي الحاصل بين روسيا والصين التي تدعم موقف الكرملين في ملف أوكرانيا، يقوض "قواعد النظام الدولي"، وسط تخوف غربي من سعي موسكو وبكين إلى "فرض نموذجيهما الاستبداديين".
وفي ميونيخ، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنرغ إنه "للمرة الأولى تنضم بكين إلى موسكو في المطالبة بالامتناع عن ضم أعضاء جدد في التحالف".
فيما قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مؤتمر ميونخ للأمن، إن "المخاوف الأمنية المنطقية لروسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد على غرار مخاوف بقية أفرقاء هذه الأزمة".
يقول الباحث في الشأن الدولي ربيع غصن، في حديث لبرنامج "حول العالم"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

" من الطبيعي أن الغرب يتخوف من هذا التقارب الروسي – الصيني، لأن الولايات المتحدة تريد أن تبقي هيمنتها الاستراتيجية والاقتصادية على العالم، لكن الأوروبيين بالنسبة للأمريكيين في هذا السياق، هم بمثابة ملحق في تحليلهم للأمور التي تحصل في هذا العالم".

وأشار غصن إلى أن
"التقارب الصيني الروسي يسمح لبقية شعوب هذا العالم، أو لبعض الدول الناشئة، إلى التحول من دول عادية إلى دول تشارك الصين وروسيا في صناعة القرار العالمي، وبهذا قد نكون أمام مرحلة انتقالية دقيقة، يتحول بها العالم من القطبية الأحادية الأمريكية والسيطرة الغربية على قرارات شعوب العالم إلى تعددية دولية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
،أأ
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...الأزمة الروسية الأوكرانية: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي12:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала