https://arabic.sputniknews.com/20220220/مجموعة-السبع-تؤكد-استعدادها-للحوار-مع-روسيا-بشأن-الأمن-الأوروبي-والحد-من-التسلح-1058911493.html

مجموعة السبع تؤكد استعدادها للحوار مع روسيا بشأن الأمن الأوروبي والحد من التسلح

مجموعة السبع تؤكد استعدادها للحوار مع روسيا بشأن الأمن الأوروبي والحد من التسلح

أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، "استعداد بلادهم للحوار مع روسيا حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأمن الأوروبي والحد من التسلح وتعزيز الثقة". 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T15:11+0000

2022-02-20T15:11+0000

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عالم سبوتنيك

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مجموعة السبع تؤكد استعدادها للحوار مع روسيا بشأن الأمن الأوروبي والحد من التسلح مجموعة السبع تؤكد استعدادها للحوار مع روسيا بشأن الأمن الأوروبي والحد من التسلح

مجموعة السبع تؤكد استعدادها للحوار مع روسيا بشأن الأمن الأوروبي و"الحد من التسلح".وجدد وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك على "التزامهم بإيجاد حل سلمي ودبلوماسي للأزمة الحالية حول أوكرانيا".وأضاف أن "تنفيذ اتفاقات مينسك، هو الطريق الوحيد، للوصول لتسوية سياسية دائمة للأزمة في شرق أوكرانيا".في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي، أديب السيد، إن رسائل مناورات الردع الاستراتيجي التي أجرتها روسيا وبيلاروس مؤخرا، مفادها أن روسيا مستعدة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها إذا لم يقدم الغرب الضمانات التي تطلبها روسيا.وأكد أنه "يتوجب على الغرب أن يمارس ضغطا على أوكرانيا للالتزام بما نصت عليه اتفاقية منيسك بإعطاء لوغانسك ودونيتسك وضعا خاصا، فضلا عن تلبية مطالب روسيا المتعلقة بأمنها القومي".الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في زيارة لقطر تستمر يومينبدأ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد 20 فبراير/ شباط، زيارة للعاصمة القطرية الدوحة، تستمر يومين بدعوة من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.‏وذكر بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أن "زيارة تبون تندرج في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين، ودفع أطر التعاون الثنائي قدما، بما يجسد متانة العلاقات وتجذرها بين قيادتي قطر والجزائر وشعبيهما".وخلال زيارته لقطر، سيشارك الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة في الدوحة.وأشار دبش إلى أن موضوع الغاز قاسم مشترك مهم جدا هذه المرة خاصة بعد الأزمة الأخيرة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن للجزائر موقفًا يختلف عن الموقف القطري إزاء هذه الأزمة، فالجزائر ترى أنه لا ينبغي استغلال هذه الأزمة على حساب الغاز الروسي، في حين تقع الدوحة تحت التأثير الغربي في هذه النقطة.الصدر والحلبوسي يتحدثان عن تهديدات لشركاء حكومة الأغلبية الوطنيةتوعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعدم الصمت عمن قال إنهم يهددون "الحلفاء والشركاء في حكومة الأغلبية الوطنية"، مشددا على أنه "لن يعيد العراق إلى الفاسدين ولن يبيعه لمن خلف الحدود".كما نشر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وهو حليف للكتلة الصدرية، تغريدة اتهم فيها ما وصفه بـ"إرادات غير منضبطة" بمحاولة كسر هيبة الدولة.إلى ذلك، دعا الرئيس العراقي برهم صالح، إلى احترام الاستحقاقات الدستورية، والانتهاء من تشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات العراقيين معتبرا أن استمرار السجالات السياسية وتبادل الاتهامات "بات غير مقبول مطلقا".وأشار الفيلي إلى أن المؤشرات كلها تقول إن شكل الحكومة القادمة باتت واضحة ملامحها، والأحزاب الأخرى التي خرجت من عباءة هذا التشكيل مثل الإطار التنسيقي بدأت تراجع موقفها، وستنضوي تحت ائتلاف الصدر الحلبوسي.يمكنكم متابعة المزيد عبر عالم سبوتنيك

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