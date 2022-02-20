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مسؤول أردني يتوقع انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا الشهر المقبل

مسؤول أردني يتوقع انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا الشهر المقبل

توقع عضو اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة، بسام حجاوي، انخفاضا كبيرا في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الشهر المقبل، بعد وصول المملكة لذروة الموجة... 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T07:08+0000

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وأفادت وكالة عمون، مساء أمس السبت، بأن حجاوي قد أكد تلك الذروة كانت في الأسبوع الوبائي، الذي بدأ في 5 فبراير/شباط وانتهى في 11 من الشهر نفسه.وذكر المسؤول الأردني أن الشهر المقبل سيشهد عدد إصابات يقل بكثير عن الأرقام المسجلة في الذروة، موضحا أنه في العاشر من الشهر المقبل ستعود المملكة للفترة التي سبقت الموجة الرابعة.ويشار إلى أن الحكومة الأردنية قررت تخفيف الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا، بما فيها تخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيام.وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الخميس الماضي، إن الإجراءات الجديدة سيبدأ العمل بها في 1 مارس/ آذار المقبل.وبحسب موقع قناة المملكة، من بين الإجراءات "إلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا، وإلغاء فحص (PCR) للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجويَّة والبريَّة والبحريَّة الأردنيَّة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين".ولفتت الحكومة إلى أنه سيطلب من المشاركين في الاحتفالات والمناسبات تلقي جرعتي لقاح كورونا فقط.وأكدت الحكومة أن "الأسباب الرئيسية للاستراتيجية الجديدة للتعامل مع كورونا، هي الأثر السلبي على القطاع السياحي وحركة المسافرين للمملكة نتيجة الإعلان عن أعداد الإصابات اليومية، وفحوصات الـ PCR المطلوبة من المسافرين، إضافة إلى زيادة الكلف المالية والضغط على القطاع الطبي".وشددت على أن "انتشار أوميكرون يجعل الفحوصات المطلوبة من المسافرين بلا جدوى".

https://arabic.sputniknews.com/20220214/الأردن-توصية-بإلغاء-فحص-كورونا-للمواطنين-القادمين-من-الخارج-1058526594.html

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