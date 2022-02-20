https://arabic.sputniknews.com/20220220/مسؤول-تونسي-يكشف-عن-سبب-ارتفاع-عدد-وفيات-الأطفال-في-بلاده-1058899459.html

مسؤول تونسي يكشف عن سبب ارتفاع عدد وفيات الأطفال في بلاده

مسؤول تونسي يكشف عن سبب ارتفاع عدد وفيات الأطفال في بلاده

كشف رئيس الجمعية الوطنية لمجابهة حوادث الطرقات في تونس، صابر الجلاصي، اليوم الأحد، السبب وراء ارتفاع عدد وفيات الأطفال في بلاده. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

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فيروس كورونا

أخبار تونس اليوم

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ونقلت قناة نسمة عنه، مساء اليوم الأحد، أن 56% من وفيات الأطفال في تونس ناجمة عن حوادث المرور أمام المدارس، وبأن حوادث الطرقات في بلاده تستنزف أكثر من 750 مليون دينار من أموال المجموعة الوطنية.وأشار الجلاصي إلى أنه تم تسجيل 129 حالة وفاة جراء حوادث الطرقات من بداية شهر يناير/ كانون الثاني 2022، وحتى 17 من فبراير/ شباط الجاري.وفي سياق متصل، صرح عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد في تونس، أن نسبة التطعيم بالجرعة ‏الثالثة من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" بلغت حوالي 12 في المئة.‏أكد أمين سليم في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، أمس السبت، أن هذه النسبة ضعيفة، ولا تساعد على رفع قيود "كورونا" من البلاد بشكل كامل، موضحا أن "رفع القيود سيتحقق بشكل تدريجي في تونس مع ارتفاع نسق التلقيح المضاد لكورونا والالتزام بالبروتوكولات الصحية".ويشار إلى أن العدد الإجمالي لجرعة تعزيز المناعة ضد "كورونا" وصل إلى مليون و113 ألف و656 جرعة في يوم 18 فبراير/ شباط الجاري.

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