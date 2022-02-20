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مشاجرات وسرقات داخل سوق في المغرب احتجاجا على ارتفاع الأسعار... فيديو
مشاجرات وسرقات داخل سوق في المغرب احتجاجا على ارتفاع الأسعار... فيديو
اندلعت حالة من الفوضى، اليوم الأحد، في أحد الأسواق في ضواحي مدينة القنيطرة غربي المغرب، بسبب مضاربة في أسعار الخضروات، أثارت ردود فعل غاضبة من رواد السوق. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T15:42+0000
2022-02-20T15:42+0000
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ونقل موقع "كود" المغربي، عن مصدر، قوله إن السبب وراء اندلاع الفوضى في سوق "أحد ولاد جلول"، هم تجار مضاربون يبيعون الطماطم.ووفقا للمصدر ذاته، تعمد عدد من التجار التأخر في دخول السوق حتى الساعة العاشرة صباحا، كحيلة لرفع الطلب على بضاعتهم وبعد وصول شاحناتهم إلى السوق بدأوا يطالبون بسعر مبالغ فيه.وأوضح أن سعر كيلو الطماطم بلغ 10 دراهم (نحو دولار)، وهو سعر مرتفع بالنسبة للسوق المغربية، خصوصا في المناطق النائية.وأشار إلى أن المتسوقين دخلوا في مشاحنات مع المضاربين، تحوّل إلى شجار نتج عنه إصابات بين المتشاجرين وتخريب للشاحنات.ولفت المصدر أن الشرطة تدخلت لضبط الفوضى داخل السوق، كما قامت بتوقيف بعض المتورطين.وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو، تظهر فيها حالة فوضى عارمة ومحاولات البعض للاستيلاء على الخضر والفواكه التي يعرضها الباعة على الأرض.كما استغل بعضهم الموقف، للتعبير عن تضررهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المغرب، مقارنة مع ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن، إضافة إلى ما تعاني منه المناطق القروية بسبب قلة الأمطار هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/ارتفاع-الأسعار-والتضخم-والجفاف-الحكومة-المغربية-تواجه-أزمة-معقدة---1058826635.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

مشاجرات وسرقات داخل سوق في المغرب احتجاجا على ارتفاع الأسعار... فيديو

15:42 GMT 20.02.2022
© Depositphotos / Kastoساحة جامع الفنا في مراكش، المغرب
ساحة جامع الفنا في مراكش، المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© Depositphotos / Kasto
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اندلعت حالة من الفوضى، اليوم الأحد، في أحد الأسواق في ضواحي مدينة القنيطرة غربي المغرب، بسبب مضاربة في أسعار الخضروات، أثارت ردود فعل غاضبة من رواد السوق.
ونقل موقع "كود" المغربي، عن مصدر، قوله إن السبب وراء اندلاع الفوضى في سوق "أحد ولاد جلول"، هم تجار مضاربون يبيعون الطماطم.
ووفقا للمصدر ذاته، تعمد عدد من التجار التأخر في دخول السوق حتى الساعة العاشرة صباحا، كحيلة لرفع الطلب على بضاعتهم وبعد وصول شاحناتهم إلى السوق بدأوا يطالبون بسعر مبالغ فيه.
وأوضح أن سعر كيلو الطماطم بلغ 10 دراهم (نحو دولار)، وهو سعر مرتفع بالنسبة للسوق المغربية، خصوصا في المناطق النائية.
وأشار إلى أن المتسوقين دخلوا في مشاحنات مع المضاربين، تحوّل إلى شجار نتج عنه إصابات بين المتشاجرين وتخريب للشاحنات.
ولفت المصدر أن الشرطة تدخلت لضبط الفوضى داخل السوق، كما قامت بتوقيف بعض المتورطين.
وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو، تظهر فيها حالة فوضى عارمة ومحاولات البعض للاستيلاء على الخضر والفواكه التي يعرضها الباعة على الأرض.
كما استغل بعضهم الموقف، للتعبير عن تضررهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المغرب، مقارنة مع ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن، إضافة إلى ما تعاني منه المناطق القروية بسبب قلة الأمطار هذا العام.
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