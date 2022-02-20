https://arabic.sputniknews.com/20220220/مصر-إعلان-إثيوبيا-بدء-تشغيل-سد-النهضة-خرق-لاتفاق-المبادئ-الموقع-عام-2015-1058903610.html

مصر: إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة خرق لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015

مصر: إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة خرق لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015

اعتبرت مصر، اليوم الأحد، إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة "إمعانا" منها في خرق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T13:09+0000

2022-02-20T13:09+0000

2022-02-20T13:09+0000

مصر

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أخبار سد النهضة الإثيوبي

خلافات سد النهضة

وزارة الخارجية المصرية

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جاء ذلك في أعقاب إعلان أديس أبابا، في وقت سابق اليوم، عن بدء عملية توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة.وأكدت الخارجية المصرية في بيان، أن هذه الخطوة تُعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي.وأشارت إلى أن ذلك يأتي "تعقيباً على الإعلان الإثيوبي اليوم 20 فبراير الجاري عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة وذلك بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد".كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد دشن، صباح اليوم، رسميا المرحلة الأولى من توليد الطاقة الكهربائية في سد النهضة، الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان منذ بدء إنشائه قبل نحو 10 سنوات.بدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين حول الموضوع بدون اتخاذ قرار بشأنه.وكانت المفاوضات حول سد النهضة قد تعثرت العام الماضي، مع فشل الدول الثلاث [إثيوبيا، ومصر، والسودان]، في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد قبل بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد بشكل أحادي، ما أدى إلى زيادة التوتر السياسي بين البلدان الثلاث، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين حول الموضوع بدون اتخاذ قرار بشأنه.

https://arabic.sputniknews.com/20220220/خبير-توليد-الكهرباء-من-سد-النهضة-سيفرغ-مياه-التخزين-الثاني-بأكمله-لمصر-والسودان-1058899298.html

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مصر, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, وزارة الخارجية المصرية