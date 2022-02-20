https://arabic.sputniknews.com/20220220/مقاطعة-روسية-جديدة-تفرض-حالة-الطوارئ-العامة-على-أراضيها-بسبب-قدوم-اللاجئين-من-دونيتسك-ولوغانسك-1058895960.html
مقاطعة روسية جديدة تفرض حالة الطوارئ العامة على أراضيها بسبب قدوم اللاجئين من دونيتسك ولوغانسك
مقاطعة روسية جديدة تفرض حالة الطوارئ العامة على أراضيها بسبب قدوم اللاجئين من دونيتسك ولوغانسك
أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة فورونيج الروسية، اليوم الأحد، فرض حالة الطوارئ العامة على أراضيها، وذلك بسبب تدفق اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T11:20+0000
2022-02-20T11:20+0000
2022-02-20T11:20+0000
روسيا
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وأصدرت الحكومة المحلية في مقاطعة فورونيج بيانا رسميا، قالت فيه: "لقد قررت السلطات فرض نظام الطوارئ العامة في المقاطعة، حيث يأتي هذا القرار بسبب التدفق المتزايد للأشخاص القادمين إلينا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وأضاف البيان، قائلا: "نحن بحاجة إلى استخدام جميع الموارد حتى يتم جمع وإيواء اللاجئين في مراكز مؤقتة بأسرع وقت ممكن وبراحة تامة". وأشار البيان إلى أن الوضع يتطلب حل عدد من القضايا التنظيمية: توفير المستلزمات المنزلية، وتخصيص التمويل لقضايا اللاجئين ذات الأولوية، واختبارات لفحص الإصابة بفيروس كورونا وما شابه ذلك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مقاطعة روسية جديدة تفرض حالة الطوارئ العامة على أراضيها بسبب قدوم اللاجئين من دونيتسك ولوغانسك
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أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة فورونيج الروسية، اليوم الأحد، فرض حالة الطوارئ العامة على أراضيها، وذلك بسبب تدفق اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وأصدرت الحكومة المحلية في مقاطعة فورونيج بيانا رسميا
، قالت فيه: "لقد قررت السلطات فرض نظام الطوارئ العامة في المقاطعة، حيث يأتي هذا القرار بسبب التدفق المتزايد للأشخاص القادمين إلينا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وأضاف البيان، قائلا: "نحن بحاجة إلى استخدام جميع الموارد حتى يتم جمع وإيواء اللاجئين في مراكز مؤقتة بأسرع وقت ممكن وبراحة تامة".
وأشار البيان إلى أن الوضع يتطلب حل عدد من القضايا التنظيمية: توفير المستلزمات المنزلية، وتخصيص التمويل لقضايا اللاجئين ذات الأولوية، واختبارات لفحص الإصابة بفيروس كورونا وما شابه ذلك.