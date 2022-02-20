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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/منتخب-الهوكي-الروسي-يخسر-أمام-الفنلنديين-في-نهائي-بطولة-بكين-الأولمبية-1058887172.html
منتخب الهوكي الروسي يخسر أمام الفنلنديين في نهائي بطولة بكين الأولمبية
منتخب الهوكي الروسي يخسر أمام الفنلنديين في نهائي بطولة بكين الأولمبية
خسر فريق هوكي الجليد الروسي للرجال أمام المنتخب الفنلندي بنهائي البطولة الأولمبية في بكين. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T07:25+0000
2022-02-20T07:25+0000
بكين 2022
روسيا
مجتمع
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انتهى اللقاء بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد (1-0، 0-1، 0-1) على التوالي.وسجل نجم المنتخب الروسي ميخائيل جريجورينكو في الدقيقة 8، وسجل الفينلندي فيل بوكا في الدقيقة 24 وهانس بيورنينن 41.ولم يستطع لاعبو الهوكي الروس الدفاع عن اللقب الأولمبي، واكتفوا بالميدالية الفضية، وحققوا لروسيا الميدالية 32 في دورة الألعاب الأولمبية في بكين.يذكر أن المنتخب الفينلندي للهوكي على الجليد توج بطالًا للأولمبياد لأول مرة في تاريخه.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/الاتحاد-الروسي-للهوكي-يوضح-سبب-تأخر-بدء-لقاء-المنتخبين-الروسي-والكندي-للسيدات-في-الأولمبياد-1058126595.html
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روسيا, مجتمع

منتخب الهوكي الروسي يخسر أمام الفنلنديين في نهائي بطولة بكين الأولمبية

07:25 GMT 20.02.2022
© REUTERS / Brian Snyderكمامات معلقة على عصي الهوكي أثناء تدريب الفريق الروسي في الملعب الوطني الداخلي، بكين، أولمبياد بكين 2022 الصين، 7 فبراير 2022.
كمامات معلقة على عصي الهوكي أثناء تدريب الفريق الروسي في الملعب الوطني الداخلي، بكين، أولمبياد بكين 2022 الصين، 7 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Brian Snyder
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خسر فريق هوكي الجليد الروسي للرجال أمام المنتخب الفنلندي بنهائي البطولة الأولمبية في بكين.
انتهى اللقاء بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد (1-0، 0-1، 0-1) على التوالي.
وسجل نجم المنتخب الروسي ميخائيل جريجورينكو في الدقيقة 8، وسجل الفينلندي فيل بوكا في الدقيقة 24 وهانس بيورنينن 41.
ولم يستطع لاعبو الهوكي الروس الدفاع عن اللقب الأولمبي، واكتفوا بالميدالية الفضية، وحققوا لروسيا الميدالية 32 في دورة الألعاب الأولمبية في بكين.
يذكر أن المنتخب الفينلندي للهوكي على الجليد توج بطالًا للأولمبياد لأول مرة في تاريخه.
منتخبا روسيا وكندا لهوكي السيدات يرتدين الأقنعة في لقائهما بأولمبياد بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
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7 فبراير, 09:19 GMT
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