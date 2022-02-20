https://arabic.sputniknews.com/20220220/منتخب-الهوكي-الروسي-يخسر-أمام-الفنلنديين-في-نهائي-بطولة-بكين-الأولمبية-1058887172.html
منتخب الهوكي الروسي يخسر أمام الفنلنديين في نهائي بطولة بكين الأولمبية
منتخب الهوكي الروسي يخسر أمام الفنلنديين في نهائي بطولة بكين الأولمبية
خسر فريق هوكي الجليد الروسي للرجال أمام المنتخب الفنلندي بنهائي البطولة الأولمبية في بكين. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T07:25+0000
2022-02-20T07:25+0000
2022-02-20T07:25+0000
بكين 2022
روسيا
مجتمع
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انتهى اللقاء بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد (1-0، 0-1، 0-1) على التوالي.وسجل نجم المنتخب الروسي ميخائيل جريجورينكو في الدقيقة 8، وسجل الفينلندي فيل بوكا في الدقيقة 24 وهانس بيورنينن 41.ولم يستطع لاعبو الهوكي الروس الدفاع عن اللقب الأولمبي، واكتفوا بالميدالية الفضية، وحققوا لروسيا الميدالية 32 في دورة الألعاب الأولمبية في بكين.يذكر أن المنتخب الفينلندي للهوكي على الجليد توج بطالًا للأولمبياد لأول مرة في تاريخه.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/الاتحاد-الروسي-للهوكي-يوضح-سبب-تأخر-بدء-لقاء-المنتخبين-الروسي-والكندي-للسيدات-في-الأولمبياد-1058126595.html
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روسيا, مجتمع
منتخب الهوكي الروسي يخسر أمام الفنلنديين في نهائي بطولة بكين الأولمبية
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خسر فريق هوكي الجليد الروسي للرجال أمام المنتخب الفنلندي بنهائي البطولة الأولمبية في بكين.
انتهى اللقاء بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد (1-0، 0-1، 0-1) على التوالي.
وسجل نجم المنتخب الروسي ميخائيل جريجورينكو في الدقيقة 8، وسجل الفينلندي فيل بوكا في الدقيقة 24 وهانس بيورنينن 41.
ولم يستطع لاعبو الهوكي الروس الدفاع عن اللقب الأولمبي، واكتفوا بالميدالية الفضية، وحققوا لروسيا الميدالية 32 في دورة الألعاب الأولمبية في بكين.
يذكر أن المنتخب الفينلندي للهوكي على الجليد توج بطالًا للأولمبياد لأول مرة في تاريخه.