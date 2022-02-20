https://arabic.sputniknews.com/20220220/نانت-يهزم-باريس-سان-جيرمان-بثلاثية-في-الدوري-الفرنسي-فيديو-1058915916.html
نانت يهزم باريس سان جيرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي... فيديو
نانت يهزم باريس سان جيرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي... فيديو
حقق فريق نانت فوزا كبيرا على باريس سان جيرمان، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الفرنسي. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T16:22+0000
2022-02-20T16:22+0000
2022-02-20T16:22+0000
نادي باريس سان جيرمان
رياضة
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سجل ثلاثية نانت، كل من راندال كولو مواني وكوينتن ميرلين ولودوفيك بلاس في الدقائق (4 و16 و45).بينما قلص نيمار دا سيلفا الفارق للباريسيين في الدقيقة 47، وأضاع النجم البرازيلي ركلة جزاء في الدقيقة 59.وبتلك النتيجة، تجمد رصيد العملاق الباريسي عند 59 نقطة في الصدارة، بينما قفز نانت للمركز الخامس برصيد 38 نقطة.وبعد الخسارة، وجَّه ليوناردو مدير الكرة في نادي باريس سان جيرمان انتقادات للحكام، مشيرا إلى أن قرارات الحكم ميكايل ليساج صبت في صالح أصحاب الأرض، ما تسبب في تعرض فريقه للهزيمة الثانية في الموسم الحالي.وكان باريس سان جيرمان قد حقق فوزاً مهماً على ريال مدريد (1-صفر) الثلاثاء الماضي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي باريس سان جيرمان, رياضة
نانت يهزم باريس سان جيرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي... فيديو
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حقق فريق نانت فوزا كبيرا على باريس سان جيرمان، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الفرنسي.
سجل ثلاثية نانت، كل من راندال كولو مواني وكوينتن ميرلين ولودوفيك بلاس في الدقائق (4 و16 و45).
بينما قلص نيمار دا سيلفا الفارق للباريسيين في الدقيقة 47، وأضاع النجم البرازيلي ركلة جزاء في الدقيقة 59.
وبتلك النتيجة، تجمد رصيد العملاق الباريسي عند 59 نقطة في الصدارة، بينما قفز نانت للمركز الخامس برصيد 38 نقطة.
وبعد الخسارة، وجَّه ليوناردو مدير الكرة في نادي باريس سان جيرمان انتقادات للحكام، مشيرا إلى أن قرارات الحكم ميكايل ليساج صبت في صالح أصحاب الأرض، ما تسبب في تعرض فريقه للهزيمة الثانية في الموسم الحالي.
وكان باريس سان جيرمان
قد حقق فوزاً مهماً على ريال مدريد (1-صفر) الثلاثاء الماضي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.