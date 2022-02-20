https://arabic.sputniknews.com/20220220/هونج-كونج-تواجه-تفشي-كورونا-بشن-معركة-شاملة-1058888700.html
هونج كونج تواجه تفشي كورونا بشن "معركة شاملة"
هونج كونج تواجه تفشي كورونا بشن "معركة شاملة"
أعلن ثاني أكبر مسؤول في هونج كونج أن المدينة تشن "معركة شاملة" من أجل احتواء ارتفاع معدلات العدوى بفيروس كورونا. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T08:11+0000
2022-02-20T08:11+0000
2022-02-20T08:11+0000
هونج كونج
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047753590_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_e9d59887af84a28b5df000071a591f33.jpg
ونقلت "رويترز" عن كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، التي شاركت في وضع حجر الأساس في موقع إنشاء يضم نحو 10 آلاف وحدة لعلاج فيروس كورونا، أن هذه المبادرات سوف تزيد من قدرة المدينة على مكافحة الوباء "خلال فترة زمنية قصيرة للغاية".ويوم أمس السبت، سجلت هونج كونج 6063 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأعلنت الحكومة أن مرفأ "كاي تاك" للرحلات البحرية سيتم تحويله إلى منشأة لمكافحة فيروس كورونا تضم ألف سرير لتخفيف الضغوط على المستشفيات العامة.من جانبه، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في تصريحات نشرتها صحيفة "تا كونغ باو" المدعومة من الدولة إن مكافحة انتشار كورونا ينبغي أن تكون "مهمتهم الأساسية" الآن.وبدت تصريحات الرئيس الصيني وكأنها توبيخا للسلطات في هونج كونج على تعاملها مع تفشي المرض.وردا على هذا، قال جون لي أكبر مسؤول حكومي بالمدينة الأحد إن "الحكومة دخلت في معركة شاملة، بناء على توجيهات الرئيس شي جين بينغ المهمة لتحقيق الاستقرار واحتواء الجائحة".ويقول بعض الخبراء إن سياسات هونج كونج التي تحاكي سياسات البر الرئيسي غير مستدامة وأسهمت في المشكلات الراهنة.
https://arabic.sputniknews.com/20191103/الشرطة-تطلق-الغاز-المسيل-للدموع-على-محتجين-في-هونج-كونج-1043318143.html
هونج كونج
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047753590_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_32662468702a8928258c612762fac76b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
هونج كونج, فيروس كورونا
هونج كونج تواجه تفشي كورونا بشن "معركة شاملة"
تابعنا عبر
أعلن ثاني أكبر مسؤول في هونج كونج أن المدينة تشن "معركة شاملة" من أجل احتواء ارتفاع معدلات العدوى بفيروس كورونا.
ونقلت "رويترز" عن كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، التي شاركت في وضع حجر الأساس في موقع إنشاء يضم نحو 10 آلاف وحدة لعلاج فيروس كورونا، أن هذه المبادرات سوف تزيد من قدرة المدينة على مكافحة الوباء "خلال فترة زمنية قصيرة للغاية".
ويوم أمس السبت، سجلت هونج كونج 6063 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأعلنت الحكومة أن مرفأ "كاي تاك" للرحلات البحرية سيتم تحويله إلى منشأة لمكافحة فيروس كورونا تضم ألف سرير لتخفيف الضغوط على المستشفيات العامة.
من جانبه، قال الرئيس الصيني
شي جين بينغ، في تصريحات نشرتها صحيفة "تا كونغ باو" المدعومة من الدولة إن مكافحة انتشار كورونا ينبغي أن تكون "مهمتهم الأساسية" الآن.
وبدت تصريحات الرئيس الصيني وكأنها توبيخا للسلطات في هونج كونج على تعاملها مع تفشي المرض.
وردا على هذا، قال جون لي أكبر مسؤول حكومي بالمدينة الأحد إن "الحكومة دخلت في معركة شاملة، بناء على توجيهات الرئيس شي جين بينغ المهمة لتحقيق الاستقرار واحتواء الجائحة".
ويقول بعض الخبراء إن سياسات هونج كونج التي تحاكي سياسات البر الرئيسي غير مستدامة وأسهمت في المشكلات الراهنة.