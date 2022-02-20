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وزيرة الخارجية البريطانية تعلق على إصابة الملكة إليزابيث الثانية بكورونا
وزيرة الخارجية البريطانية تعلق على إصابة الملكة إليزابيث الثانية بكورونا
علقت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، على إصابة الملكة إليزابيث الثانية، بفيروس كورونا بعد أسابيع من احتفالها باليوبيل البلاتيني لتربعها على عرش بريطانيا. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T16:32+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية في "تويتر"، اليوم الأحد، أعربت فيها عن تمنياتها لملكة بريطانيا بالشفاء العاجل.وكتبت تروس: "نتمنى لملكة بريطانيا أن تتعافي وأن تعود إلى كامل صحتها".وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، في وقت سابق اليوم، أن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي خضعت لها الملكة إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 95 عاما، أظهرت إصابتها بالفيروس.وأكد قصر باكنغهام الخبر، مشيرا إلى أن الملكة تعاني من أعراض تشبه أعراض نزلات البرد المعتدلة.وأوضح قصر باكنغهام أن الملكة تتلقى العناية الطبية وأنها تتبع الإرشادات الصحية الموصى بها.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/-إصابة-ملكة-بريطانيا-بكوفيد-19-1058898687.html
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وزيرة الخارجية البريطانية تعلق على إصابة الملكة إليزابيث الثانية بكورونا

16:32 GMT 20.02.2022
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANSوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANS
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علقت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، على إصابة الملكة إليزابيث الثانية، بفيروس كورونا بعد أسابيع من احتفالها باليوبيل البلاتيني لتربعها على عرش بريطانيا.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية في "تويتر"، اليوم الأحد، أعربت فيها عن تمنياتها لملكة بريطانيا بالشفاء العاجل.
وكتبت تروس: "نتمنى لملكة بريطانيا أن تتعافي وأن تعود إلى كامل صحتها".
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، في وقت سابق اليوم، أن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي خضعت لها الملكة إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 95 عاما، أظهرت إصابتها بالفيروس.
الملكة إليزابيث الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
إصابة ملكة بريطانيا بكوفيد ـ 19
11:57 GMT
وأكد قصر باكنغهام الخبر، مشيرا إلى أن الملكة تعاني من أعراض تشبه أعراض نزلات البرد المعتدلة.
وأوضح قصر باكنغهام أن الملكة تتلقى العناية الطبية وأنها تتبع الإرشادات الصحية الموصى بها.
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