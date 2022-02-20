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https://arabic.sputniknews.com/20220220/وزيرة-خارجية-ألمانيا-بعد-لقائها-نائبة-بايدن-نحن-الأوروبيون-ليس-لدينا-شريك-أقوى-من-أمريكا-1058887486.html
وزيرة خارجية ألمانيا بعد لقائها نائبة بايدن: نحن الأوروبيون ليس لدينا شريك أقوى من أمريكا
وزيرة خارجية ألمانيا بعد لقائها نائبة بايدن: نحن الأوروبيون ليس لدينا شريك أقوى من أمريكا
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن أوروبا ليس لديها شريك أقوى من الولايات المتحدة، ‏وذلك بعد لقائها مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T07:38+0000
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ونشرت بيربوك صورة مع كامالا هاريس من لقائهما عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت معها: " في الأوقات الصعبة ليس هناك ما هو أهم من الأصدقاء الجيدين والشراكات القوية، نحن كأوروبيين ليس لدينا شريك أقوى من أمريكا، شكرا لك عزيزتي كامالا هاريس لإعطائك أولوية قصوى لعلاقاتنا عبر الأطلسي!".وتزعم أمريكا والعديد من الدول الأوروبية منذ شهور أن روسيا تحاول غزو جارتها أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو بشكل كلي. وافتتحت كامالا هاريس اجتماعها مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس السبت، بالقول إن العالم يمر "بلحظة حاسمة في التاريخ".في وقت سابق أمس السبت، أشار دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إلى "تهديد مباشر بالعدوان" من القوات الأوكرانية في إعلانه.وقال بوشيلين: "أناشد جميع الرجال في الجمهورية الذين يمكنهم حمل السلاح للدفاع عن عائلاتهم وأطفالهم وزوجاتهم وأمهاتهم. معا سنحقق النصر المنشود الذي نحتاجه جميعا".وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت متأخر من يوم الجمعة أنه بناء على أحدث المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، أصبح الآن "مقتنعا" بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيغزو أوكرانيا.وصرح بايدن في كلمة له: "حتى هذه اللحظة، أنا مقتنع بأنه اتخذ القرار، لدينا سبب للاعتقاد بذلك"، وكرر أن الاعتداء قد يقع في "الأيام المقبلة".
https://arabic.sputniknews.com/20220219/نائبة-بايدن-تحذر-روسيا-من-تكاليف-اقتصادية-غير-مسبوقة-بماذا-وعدت-زيلينسكي-في-ميونيخ-1058869827.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

وزيرة خارجية ألمانيا بعد لقائها نائبة بايدن: نحن الأوروبيون ليس لدينا شريك أقوى من أمريكا

07:38 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 07:55 GMT 20.02.2022)
© REUTERS / ANDREAS GEBERTوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك
© REUTERS / ANDREAS GEBERT
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أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن أوروبا ليس لديها شريك أقوى من الولايات المتحدة، ‏وذلك بعد لقائها مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر ميونيخ للأمن.‏
ونشرت بيربوك صورة مع كامالا هاريس من لقائهما عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت معها: " في الأوقات الصعبة ليس هناك ما هو أهم من الأصدقاء الجيدين والشراكات القوية، نحن كأوروبيين ليس لدينا شريك أقوى من أمريكا، شكرا لك عزيزتي كامالا هاريس لإعطائك أولوية قصوى لعلاقاتنا عبر الأطلسي!".
وتزعم أمريكا والعديد من الدول الأوروبية منذ شهور أن روسيا تحاول غزو جارتها أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو بشكل كلي.
وافتتحت كامالا هاريس اجتماعها مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس السبت، بالقول إن العالم يمر "بلحظة حاسمة في التاريخ".
نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كامالا هاريس، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، 19 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
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أمس, 16:02 GMT
في وقت سابق أمس السبت، أشار دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إلى "تهديد مباشر بالعدوان" من القوات الأوكرانية في إعلانه.
وقال بوشيلين: "أناشد جميع الرجال في الجمهورية الذين يمكنهم حمل السلاح للدفاع عن عائلاتهم وأطفالهم وزوجاتهم وأمهاتهم. معا سنحقق النصر المنشود الذي نحتاجه جميعا".
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت متأخر من يوم الجمعة أنه بناء على أحدث المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، أصبح الآن "مقتنعا" بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيغزو أوكرانيا.
وصرح بايدن في كلمة له: "حتى هذه اللحظة، أنا مقتنع بأنه اتخذ القرار، لدينا سبب للاعتقاد بذلك"، وكرر أن الاعتداء قد يقع في "الأيام المقبلة".
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