https://arabic.sputniknews.com/20220220/وزيرة-خارجية-ألمانيا-بعد-لقائها-نائبة-بايدن-نحن-الأوروبيون-ليس-لدينا-شريك-أقوى-من-أمريكا-1058887486.html

وزيرة خارجية ألمانيا بعد لقائها نائبة بايدن: نحن الأوروبيون ليس لدينا شريك أقوى من أمريكا

وزيرة خارجية ألمانيا بعد لقائها نائبة بايدن: نحن الأوروبيون ليس لدينا شريك أقوى من أمريكا

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن أوروبا ليس لديها شريك أقوى من الولايات المتحدة، ‏وذلك بعد لقائها مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو... 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T07:38+0000

2022-02-20T07:38+0000

2022-02-20T07:55+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار ألمانيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1058887460_0:0:1198:674_1920x0_80_0_0_c7a991028118cae8097e2d0bc1f95af0.jpg

ونشرت بيربوك صورة مع كامالا هاريس من لقائهما عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت معها: " في الأوقات الصعبة ليس هناك ما هو أهم من الأصدقاء الجيدين والشراكات القوية، نحن كأوروبيين ليس لدينا شريك أقوى من أمريكا، شكرا لك عزيزتي كامالا هاريس لإعطائك أولوية قصوى لعلاقاتنا عبر الأطلسي!".وتزعم أمريكا والعديد من الدول الأوروبية منذ شهور أن روسيا تحاول غزو جارتها أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو بشكل كلي. وافتتحت كامالا هاريس اجتماعها مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس السبت، بالقول إن العالم يمر "بلحظة حاسمة في التاريخ".في وقت سابق أمس السبت، أشار دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إلى "تهديد مباشر بالعدوان" من القوات الأوكرانية في إعلانه.وقال بوشيلين: "أناشد جميع الرجال في الجمهورية الذين يمكنهم حمل السلاح للدفاع عن عائلاتهم وأطفالهم وزوجاتهم وأمهاتهم. معا سنحقق النصر المنشود الذي نحتاجه جميعا".وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت متأخر من يوم الجمعة أنه بناء على أحدث المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، أصبح الآن "مقتنعا" بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيغزو أوكرانيا.وصرح بايدن في كلمة له: "حتى هذه اللحظة، أنا مقتنع بأنه اتخذ القرار، لدينا سبب للاعتقاد بذلك"، وكرر أن الاعتداء قد يقع في "الأيام المقبلة".

https://arabic.sputniknews.com/20220219/نائبة-بايدن-تحذر-روسيا-من-تكاليف-اقتصادية-غير-مسبوقة-بماذا-وعدت-زيلينسكي-في-ميونيخ-1058869827.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا