https://arabic.sputniknews.com/20220220/وزير-التعليم-المصرية-يكشف-موعد-إعلان-تفاصيل-تعيين-30-ألف-مدرس-1058929388.html
وزير التعليم المصرية يكشف موعد إعلان تفاصيل تعيين 30 ألف مدرس
وزير التعليم المصرية يكشف موعد إعلان تفاصيل تعيين 30 ألف مدرس
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في مصر موعد إعلان تفاصيل تعيين المعلمين الجدد بناء على توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T22:59+0000
2022-02-20T22:59+0000
2022-02-20T22:59+0000
مصر
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104590/60/1045906099_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac1f360e450362669a0594806fc2a53b.jpg
وفي يناير الماضي أعلنت رئاسة الجمهورية أن السيسي وجه الحكومة بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، و"ذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه".وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج على فضائية "القاهرة والناس" إن هناك "تواصل دائم بين الوزارة والمالية وجهاز التنظيم والإدارة لتنسيق هذه المسابقة".وأكد شوقي على أنه "خلال الأسبوعين المقبلين سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بمسابقة التعيينات للمعلمين، وكيفية التقديم".وتابع: "هناك 5 جولات من تعينات المعلمين ويجب أن يكون هناك مشاركة قوية من كليات التربية للحفاظ على النظام المقام حاليًا من قبل الوزارة".وشدد الوزير على أن "تعيين المدرسين الجدد سيكون وفقًا معايير لسد العجز داخل الوزارة، متابعًا أنه يتم التنسيق من خلال الجهات المعنية من خلال من سيضع الأمتحان وما هي الأسئلة الموضوعة، وذلك للاستفادة من النظام الجديد".
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104590/60/1045906099_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2b00bdc456fbf482bac59620ec17831.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار الفنانين في مصر
وزير التعليم المصرية يكشف موعد إعلان تفاصيل تعيين 30 ألف مدرس
تابعنا عبر
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في مصر موعد إعلان تفاصيل تعيين المعلمين الجدد بناء على توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وفي يناير الماضي أعلنت رئاسة الجمهورية أن السيسي وجه الحكومة بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، و"ذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه".
وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج على فضائية "القاهرة والناس" إن هناك "تواصل دائم بين الوزارة والمالية وجهاز التنظيم والإدارة لتنسيق هذه المسابقة".
وأوضح الوزير إلى أنه "يتم حتى الآن التباحث حول الأمر، ولم يتم تحديد موعد محدد حتى الآن للإعلان عن إطلاق مسابقة تعيين المدرسين".
وأكد شوقي على أنه "خلال الأسبوعين المقبلين سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بمسابقة التعيينات للمعلمين، وكيفية التقديم".
وتابع: "هناك 5 جولات من تعينات المعلمين ويجب أن يكون هناك مشاركة قوية من كليات التربية للحفاظ على النظام المقام حاليًا من قبل الوزارة".
وشدد الوزير على أن "تعيين المدرسين الجدد سيكون وفقًا معايير لسد العجز داخل الوزارة، متابعًا أنه يتم التنسيق من خلال الجهات المعنية من خلال من سيضع الأمتحان وما هي الأسئلة الموضوعة، وذلك للاستفادة من النظام الجديد".