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وزير الداخلية الأردني: بلادنا منطقة عبور للمخدرات
وزير الداخلية الأردني: بلادنا منطقة عبور للمخدرات
قال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إن الأردن لا يزال منطقة عبور للمخدرات، وذلك اليوم الأحد، خلال مناقشات اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأعيان... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T17:21+0000
2022-02-20T17:21+0000
أخبار الأردن
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وحسب موقع الرأي، أكد الفراية أن الأردن لا يزال منطقة عبور للمخدرات، وليس مقرا لها، وأن جهود حكومة البلاد "تسير وفق خطط واستراتيجيات شاملة وجديدة". وتابع الفراية، أن موازنة وزارة الداخلية الأردنية، هي 24 مليون دينار.وأكد الفراية، أن استحداث وحدات إدارية جديدة في الوزارة يتطلب إجراء دراسات معمقة حول مدى فاعلية استحداثها.وتم في مجلس الأعيان الأردني اليوم مناقشة ميزانية وزارة الداخلية، ضمن مناقشات موازنة العام المالي 2022.
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أخبار الأردن

وزير الداخلية الأردني: بلادنا منطقة عبور للمخدرات

17:21 GMT 20.02.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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قال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إن الأردن لا يزال منطقة عبور للمخدرات، وذلك اليوم الأحد، خلال مناقشات اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأعيان الأردني.
وحسب موقع الرأي، أكد الفراية أن الأردن لا يزال منطقة عبور للمخدرات، وليس مقرا لها، وأن جهود حكومة البلاد "تسير وفق خطط واستراتيجيات شاملة وجديدة".
وتابع الفراية، أن موازنة وزارة الداخلية الأردنية، هي 24 مليون دينار.
وأكد الفراية، أن استحداث وحدات إدارية جديدة في الوزارة يتطلب إجراء دراسات معمقة حول مدى فاعلية استحداثها.
وتم في مجلس الأعيان الأردني اليوم مناقشة ميزانية وزارة الداخلية، ضمن مناقشات موازنة العام المالي 2022.
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