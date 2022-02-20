https://arabic.sputniknews.com/20220220/وزير-الداخلية-الأردني-بلادنا-منطقة-عبور-للمخدرات-1058919292.html
وزير الداخلية الأردني: بلادنا منطقة عبور للمخدرات
وزير الداخلية الأردني: بلادنا منطقة عبور للمخدرات
قال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إن الأردن لا يزال منطقة عبور للمخدرات، وذلك اليوم الأحد، خلال مناقشات اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأعيان... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T17:21+0000
2022-02-20T17:21+0000
2022-02-20T17:21+0000
أخبار الأردن
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وحسب موقع الرأي، أكد الفراية أن الأردن لا يزال منطقة عبور للمخدرات، وليس مقرا لها، وأن جهود حكومة البلاد "تسير وفق خطط واستراتيجيات شاملة وجديدة". وتابع الفراية، أن موازنة وزارة الداخلية الأردنية، هي 24 مليون دينار.وأكد الفراية، أن استحداث وحدات إدارية جديدة في الوزارة يتطلب إجراء دراسات معمقة حول مدى فاعلية استحداثها.وتم في مجلس الأعيان الأردني اليوم مناقشة ميزانية وزارة الداخلية، ضمن مناقشات موازنة العام المالي 2022.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
وزير الداخلية الأردني: بلادنا منطقة عبور للمخدرات
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قال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إن الأردن لا يزال منطقة عبور للمخدرات، وذلك اليوم الأحد، خلال مناقشات اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأعيان الأردني.
وحسب موقع الرأي
، أكد الفراية أن الأردن لا يزال منطقة عبور للمخدرات، وليس مقرا لها، وأن جهود حكومة البلاد "تسير وفق خطط واستراتيجيات شاملة وجديدة".
وتابع الفراية، أن موازنة وزارة الداخلية الأردنية، هي 24 مليون دينار.
وأكد الفراية، أن استحداث وحدات إدارية جديدة في الوزارة يتطلب إجراء دراسات معمقة حول مدى فاعلية استحداثها.
وتم في مجلس الأعيان الأردني
اليوم مناقشة ميزانية وزارة الداخلية، ضمن مناقشات موازنة العام المالي 2022.