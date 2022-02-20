https://arabic.sputniknews.com/20220220/وزير-بريطاني-يحذر-من-استقالة-جونسون-في-ظل-الأزمة-الأوكرانية-1058892792.html
وزير بريطاني يحذر من استقالة جونسون في ظل الأزمة الأوكرانية
وزير بريطاني يحذر من استقالة جونسون في ظل الأزمة الأوكرانية
حذر وزير الدولة البريطاني للشؤون الأوروبية جيمس كليفرلي، اليوم الأحد، من استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون في ظل الأزمة الأوكرانية. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T10:12+0000
2022-02-20T10:12+0000
2022-02-20T10:12+0000
بوريس جونسون
بريطانيا
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وقال الوزير البريطاني إن بلاده لا تحتاج إلى حدوث فراغ على رأس الحكومة في الوقت الحالي بسبب خطورة الأزمة الأوكرانية الحالية وجائحة كورونا، بحسب "رويترز".جاء ذلك ردا على سؤال بشأن إذا كان ينبغي لرئيس الوزراء الاستقالة من منصبه بسبب الحفلات التي أقيمت أثناء إجراءات الإغلاق.وتلقى جونسون استبيانا من الشرطة ضمن التحقيق في الحفلات التي أقيمت في داوننج ستريت أثناء إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. وتم سؤاله مرارا وتكرارا عما إذا كان سيستقيل من منصبه.وكان جونسون قد اعتذر مؤخرا عن إقامته حفلتين مخالفتين للحظر داخل بريطانيا في مقره عشية جنازة الأمير الراحل فيليب، زوج الملكة إليزابيث.وأقيمت الحفلتان داخل مقر بوريس جونسون الرسمي (10 شارع دواننغ) بتاريخ 16 أبريل/نيسان الماضي، والتي حضرها أشخاص يشربون الكحوليات ويرقصون على الموسيقى، بينما تم إرسال أحدهم للتسوق بحقيبة سفر لملء زجاجات النبيذ، وذلك في الليلة التي سبقت جنازة الأمير فيليب في قلعة وندسور.وقد تعرض جونسون لضغوط متزايدة من بعض نوابه للاستقالة بسبب انتهاكه الواضح للقواعد، فيما دعت المعارضة رئيس الوزراء البريطاني للاستقالة، واصفين جونسون البالغ من العمر 57 عامًا بأنه "دجال".
https://arabic.sputniknews.com/20220219/جونسون-الناتو-مستعد-لتقديم-ضمانات-للرئيس-الروسي-بأن-التحالف-لا-يشكل-تهديدا-لروسيا-1058860450.html
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بوريس جونسون, بريطانيا
وزير بريطاني يحذر من استقالة جونسون في ظل الأزمة الأوكرانية
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حذر وزير الدولة البريطاني للشؤون الأوروبية جيمس كليفرلي، اليوم الأحد، من استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون في ظل الأزمة الأوكرانية.
وقال الوزير البريطاني إن بلاده لا تحتاج إلى حدوث فراغ على رأس الحكومة في الوقت الحالي بسبب خطورة الأزمة الأوكرانية الحالية
وجائحة كورونا، بحسب "رويترز".
جاء ذلك ردا على سؤال بشأن إذا كان ينبغي لرئيس الوزراء الاستقالة
من منصبه بسبب الحفلات التي أقيمت أثناء إجراءات الإغلاق.
وتلقى جونسون استبيانا من الشرطة ضمن التحقيق في الحفلات التي أقيمت في داوننج ستريت أثناء إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. وتم سؤاله مرارا وتكرارا عما إذا كان سيستقيل من منصبه.
وكان جونسون قد اعتذر مؤخرا عن إقامته حفلتين مخالفتين للحظر داخل بريطانيا في مقره عشية جنازة الأمير الراحل فيليب، زوج الملكة إليزابيث.
وأقيمت الحفلتان داخل مقر بوريس جونسون الرسمي (10 شارع دواننغ) بتاريخ 16 أبريل/نيسان الماضي، والتي حضرها أشخاص يشربون الكحوليات ويرقصون على الموسيقى، بينما تم إرسال أحدهم للتسوق بحقيبة سفر لملء زجاجات النبيذ، وذلك في الليلة التي سبقت جنازة الأمير فيليب في قلعة وندسور.
وقد تعرض جونسون لضغوط متزايدة من بعض نوابه للاستقالة بسبب انتهاكه الواضح للقواعد، فيما دعت المعارضة رئيس الوزراء البريطاني للاستقالة، واصفين جونسون البالغ من العمر 57 عامًا بأنه "دجال".