https://arabic.sputniknews.com/20220220/وفاة-سامي-كلارك-ذاكرة-الوطن-العربي-في-ثمانينيات-القرن-الماضي-1058918300.html

وفاة سامي كلارك... ذاكرة الوطن العربي في ثمانينيات القرن الماضي

وفاة سامي كلارك... ذاكرة الوطن العربي في ثمانينيات القرن الماضي

توفي المغني اللبناني، سامي كلارك، فجر اليوم الأحد، في مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت بسبب مشكلة في القلب، عن عمر يناهز 73 عاماً. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T17:06+0000

2022-02-20T17:06+0000

2022-02-20T17:06+0000

العالم العربي

ذاكرة

طفولة

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وبحسب موقع "العربية"، عانى كلارك من مشكلات صحية في السنوات الأخيرة من حياته، وخضع لجراحة القلب المفتوح عام 2019.يذكر أن سامي كلارك، واسمه الحقيقي سامي حبيقة، ولد في قرية ضهور الشوير بمنطقة المتن شمالي بيروت في مايو/أيار 1948.وحقق كلارك شهرة واسعة منذ بداية مسيرته في الأغنية الغربية، خاصة بعد تعاونه مع المؤلف الموسيقي اللبناني إلياس الرحباني الذي منحه فرصة المشاركة في مهرجانات عالمية عدة.وفي رصيد كلارك نحو 700 أغنية، منها العاطفي والوطني وأغنيات الأطفال، من أشهرها "آه على هالأيام" و"قومي تنرقص يا صبية" و"قلتيلي ووعدتيني"، إضافة إلى إتقانه الغناء بعدة لغات بينها الفرنسية والإيطالية والأرمنية واليونانية والألمانية والروسية.إلا أن شهرة سامي كلارك الكبيرة في منطقة العالم العربي، تعود بشكل خاص إلى شارات مسلسلات كرتونية قام بغنائها، حيث حققت نجاحاً كبيراً في ثمانينيات القرن الماضي، ولا تزال تتردد حتى اليوم، أبرزها "غريندايزر" و"جزيرة الكنز" إضافةً إلى بعض الإعلانات.وبوفاته يفقد العالم العربي جزءا مهما من ذاكرة طفولته البريئة، والتي جسد فيها صوت كلارك دعوة حرة للمحبة وتحقيق العدل وفعل الخير، فقد لا تنسى أجيال السبعينات والثمانينات وربما التسعينات أيضا ما قدمه سامي كلارك من جمال الصوت واللحن ورقي الفكر والكلمات.

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العالم العربي, ذاكرة, طفولة