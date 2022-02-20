https://arabic.sputniknews.com/20220220/وكالة-مصر-تجعل-من-نفسها-مركزا-لتصدير-لقاحات-كورونا-1058919457.html
وكالة: مصر تجعل من نفسها مركزا لتصدير لقاحات كورونا
وكالة: مصر تجعل من نفسها مركزا لتصدير لقاحات كورونا
تستعد مصر لتصدير لقاحات "كوفيد 19" محلية الصنع إلى الدول الأفريقية، وتتطلع إلى جعل البلاد مركزا للتطعيم في القارة التي تكافح الفيروس. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T17:30+0000
2022-02-20T17:30+0000
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وقالت رئيسة الشركة القابضة للمنتجات البيولوجية واللقاحات "فاكسيرا"، هبة والي، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، إنه من المتوقع أن تناقش السلطات المصرية خطط تصدير محتملة مع وفد صيني في نهاية فبراير/ شباط.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي قال فيه مسؤول حكومي إن مجموعة من لقاحات "سينوفاك" محلية الصنع أرسلت إلى الأراضي الفلسطينية في أول شحنة خارجية، بحسب الوكالة.من جهتها، قالت والي إن المفاوضات جارية أيضا لتزويد ليبيا المجاورة بلقاح "سينوفاك"، مضيفة أن دولا أفريقية أخرى طلبت شحنات، دون أن تحددها، وأن التوزيع قد يكون عبر تحالف "كوفاكس" أو مدفوعات مباشرة.وذكرت الوكالة أن مصر، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، تضع نفسها كمركز لتصدير لقاحات كورونا، بفضل إنتاج "فاكسيرا" للقاح "سينوفاك" محليا باستخدام مواد من الصين.قالت منظمة الصحة العالمية في 18 فبراير/ شباط، إن مصر كانت واحدة من ست دول أفريقية ستحصل على تكنولوجيا لإنتاج لقاحات الحمض النووي الريبوزي. وفقا لوالي، هناك محادثات مستمرة مع "أسترازينيكا" لإنتاج لقاحها في مصر.قال وزير الصحة بالإنابة خالد عبد الغفار، اليوم، إن مصر صنعت حتى الآن 27 مليون إلى 30 مليون جرعة من "سينوفاك" ولديها القدرة على إنتاج ما مجموعه 100 مليون في عام 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/السلطة-الفلسطينية-تتسلم-500-ألف-جرعة-لقاح-مضاد-لكورونا-تم-تصنيعها-في-مصر-صور-وفيديو-1058896678.html
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أخبار مصر الآن, فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية
وكالة: مصر تجعل من نفسها مركزا لتصدير لقاحات كورونا
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تستعد مصر لتصدير لقاحات "كوفيد 19" محلية الصنع إلى الدول الأفريقية، وتتطلع إلى جعل البلاد مركزا للتطعيم في القارة التي تكافح الفيروس.
وقالت رئيسة الشركة القابضة للمنتجات البيولوجية واللقاحات "فاكسيرا"، هبة والي، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، إنه من المتوقع أن تناقش السلطات المصرية خطط تصدير محتملة مع وفد صيني في نهاية فبراير/ شباط.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي قال فيه مسؤول حكومي إن مجموعة من لقاحات "سينوفاك" محلية الصنع أرسلت إلى الأراضي الفلسطينية في أول شحنة خارجية، بحسب الوكالة.
من جهتها، قالت والي إن المفاوضات جارية أيضا لتزويد ليبيا المجاورة بلقاح "سينوفاك"، مضيفة أن دولا أفريقية
أخرى طلبت شحنات، دون أن تحددها، وأن التوزيع قد يكون عبر تحالف "كوفاكس" أو مدفوعات مباشرة.
وذكرت الوكالة أن مصر، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، تضع نفسها كمركز لتصدير لقاحات كورونا، بفضل إنتاج "فاكسيرا" للقاح "سينوفاك" محليا باستخدام مواد من الصين.
قالت منظمة الصحة العالمية في 18 فبراير/ شباط، إن مصر كانت واحدة من ست دول أفريقية ستحصل على تكنولوجيا لإنتاج لقاحات الحمض النووي الريبوزي
. وفقا لوالي، هناك محادثات مستمرة مع "أسترازينيكا" لإنتاج لقاحها في مصر.
قال وزير الصحة بالإنابة خالد عبد الغفار، اليوم، إن مصر صنعت حتى الآن 27 مليون إلى 30 مليون جرعة من "سينوفاك" ولديها القدرة على إنتاج
ما مجموعه 100 مليون في عام 2022.