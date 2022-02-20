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https://arabic.sputniknews.com/20220220/-آبي-أحمد-عن-توليد-الكهرباء-في-سد-النهضة-أخبار-جيدة-لقارتنا-ودول-المصب-1058889638.html
‏ آبي أحمد عن توليد الكهرباء في سد النهضة: أخبار جيدة لقارتنا ودول المصب
‏ آبي أحمد عن توليد الكهرباء في سد النهضة: أخبار جيدة لقارتنا ودول المصب
علق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأحد، على تدشين المرحلة الأولى من توليد ‏الطاقة الكهربائية في سد النهضة.‏ 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T08:45+0000
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وكتب آبي أحمد عبر حسابه على موقع "تويتر": "اليوم، بدأ أول توربين في سد النهضة، أكبر محطة للطاقة في أفريقيا، في توليد الطاقة".وتابع: "هذه أخبار جيدة لقارتنا ودول المصب التي نطمح للعمل معها معا، وبينما تحتفل إثيوبيا بميلاد عهد جديد، أهنئ جميع الإثيوبيين!".من ناحيته، أشار وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، عبر "تويتر" إلى أن أول توربين لسد النهضة بقدرة توليد 375 ميغاوات بدأ عمله، وأكد أن سد النهضة هو أكبر طاقة كهرومائية في أفريقيا.وأشار بيكيلي إلى أن سد النهضة الإثيوبي تم بناؤه من خلال المساهمة المباشرة وشراء السندات من قبل مواطني إثيوبيا وميزانية الحكومة.وذكرت هيئة البث الرسمية الإثيوبية أنه "تم تشغيل توربين واحد بقدرة 375 ميغاوات من أصل 13 وحدة توربينية"، مشيرة إلى أنه "هناك اثنين من التوربينات على وشك الانتهاء".ونوهت إلى أن السد "يخضع حاليا لتطوير سريع ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في العامين المقبلين".وكانت المفاوضات حول سد النهضة تعثرت العام الماضي، مع فشل الدول الثلاث [إثيوبيا، ومصر، والسودان]، في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد قبل بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد بشكل أحادي، ما أدى إلى زيادة التوتر السياسي بين البلدان الثلاث، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين حول الموضوع بدون اتخاذ قرار بشأنه.
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أخبار إثيوبيا, مصر, أخبار سد النهضة الإثيوبي, العالم

‏ آبي أحمد عن توليد الكهرباء في سد النهضة: أخبار جيدة لقارتنا ودول المصب

08:45 GMT 20.02.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERIرئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد
رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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علق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأحد، على تدشين المرحلة الأولى من توليد ‏الطاقة الكهربائية في سد النهضة.‏
وكتب آبي أحمد عبر حسابه على موقع "تويتر": "اليوم، بدأ أول توربين في سد النهضة، أكبر محطة للطاقة في أفريقيا، في توليد الطاقة".
وتابع: "هذه أخبار جيدة لقارتنا ودول المصب التي نطمح للعمل معها معا، وبينما تحتفل إثيوبيا بميلاد عهد جديد، أهنئ جميع الإثيوبيين!".
من ناحيته، أشار وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، عبر "تويتر" إلى أن أول توربين لسد النهضة بقدرة توليد 375 ميغاوات بدأ عمله، وأكد أن سد النهضة هو أكبر طاقة كهرومائية في أفريقيا.
وأشار بيكيلي إلى أن سد النهضة الإثيوبي تم بناؤه من خلال المساهمة المباشرة وشراء السندات من قبل مواطني إثيوبيا وميزانية الحكومة.
وذكرت هيئة البث الرسمية الإثيوبية أنه "تم تشغيل توربين واحد بقدرة 375 ميغاوات من أصل 13 وحدة توربينية"، مشيرة إلى أنه "هناك اثنين من التوربينات على وشك الانتهاء".
ونوهت إلى أن السد "يخضع حاليا لتطوير سريع ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في العامين المقبلين".
وكانت المفاوضات حول سد النهضة تعثرت العام الماضي، مع فشل الدول الثلاث [إثيوبيا، ومصر، والسودان]، في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد قبل بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد بشكل أحادي، ما أدى إلى زيادة التوتر السياسي بين البلدان الثلاث، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين حول الموضوع بدون اتخاذ قرار بشأنه.
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