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4000 سيارة فارهة بين بورش وأودي وبنتلي تحترق في المحيط الأطلسي
4000 سيارة فارهة بين بورش وأودي وبنتلي تحترق في المحيط الأطلسي
تعرضت سفينة تحمل سيارات فارهة إلى حريق كبير في عرض المحيط الأطلسي قبالة السواحل البرتغالية. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T12:26+0000
2022-02-20T12:26+0000
شركة بورش
سعر سيارة أودي
سيارة بنتلي
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أكد خواو مينديز كابيكاس، رئيس أقرب ميناء في جزيرة فايال الأزورية، أن رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق شب منذ يوم الأربعاء في سفينة تحمل آلاف السيارات الفارهة، حسب رويترز.ولفت خواو إلى أن طاقم السفينة هجرها قبالة ساحل جزر الأزور البرتغالية، مشيرا إلى أنه "ليس من الواضح متى يتحقق إطفاؤها".وعن أسباب استمرار الحريق منذ يوم الأربعاء إلى الآن قال: "بطاريات الليثيوم أيون في السيارات الكهربائية الموجود بعضها على متن السفينة سبب استمرار الحريق"، مشيرا إلى أن معدات خاصة لإخماد نيرانها في الطريق إلى السفينة.ولم تؤكد شركة "فولكسفاجن" صاحبة العلامات التجارية للسيارات العدد الإجمالي للسيارات على ظهر السفينة وقالت يوم الجمعة إنها تنتظر المزيد من المعلومات.
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شركة بورش, سعر سيارة أودي, سيارة بنتلي

4000 سيارة فارهة بين بورش وأودي وبنتلي تحترق في المحيط الأطلسي

12:26 GMT 20.02.2022
© flickr.com / Fabio Hosoiسيارة بنتلي
سيارة بنتلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© flickr.com / Fabio Hosoi
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تعرضت سفينة تحمل سيارات فارهة إلى حريق كبير في عرض المحيط الأطلسي قبالة السواحل البرتغالية.
أكد خواو مينديز كابيكاس، رئيس أقرب ميناء في جزيرة فايال الأزورية، أن رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق شب منذ يوم الأربعاء في سفينة تحمل آلاف السيارات الفارهة، حسب رويترز.
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ولفت خواو إلى أن طاقم السفينة هجرها قبالة ساحل جزر الأزور البرتغالية، مشيرا إلى أنه "ليس من الواضح متى يتحقق إطفاؤها".

لكن خواو استدرك قائلا: "لكن التدخل لإخماد الحريق يجب أن يحدث ببطء جدا، والأمر سيستغرق وقتا".

وعن أسباب استمرار الحريق منذ يوم الأربعاء إلى الآن قال: "بطاريات الليثيوم أيون في السيارات الكهربائية الموجود بعضها على متن السفينة سبب استمرار الحريق"، مشيرا إلى أن معدات خاصة لإخماد نيرانها في الطريق إلى السفينة.

وكانت النار قد اشتعلت في السفينة فليسيتي إيس التي تحمل حوالي 4000 سيارة مختلفة منها سيارات بورش وأودي وبنتلي وبعضها سيارات كهربائية ببطاريات ليثيوم أيون في عرض المحيط الأطلسي يوم الأربعاء. وتم إجلاء أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 فردا منها في اليوم نفسه.

ولم تؤكد شركة "فولكسفاجن" صاحبة العلامات التجارية للسيارات العدد الإجمالي للسيارات على ظهر السفينة وقالت يوم الجمعة إنها تنتظر المزيد من المعلومات.
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