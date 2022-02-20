https://arabic.sputniknews.com/20220220/-4000-سيارة-فارهة-بين-بورش-وأودي-وبنتلي-تحترق-في-المحيط-الأطلسي-1058899792.html
4000 سيارة فارهة بين بورش وأودي وبنتلي تحترق في المحيط الأطلسي
4000 سيارة فارهة بين بورش وأودي وبنتلي تحترق في المحيط الأطلسي
تعرضت سفينة تحمل سيارات فارهة إلى حريق كبير في عرض المحيط الأطلسي قبالة السواحل البرتغالية. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T12:26+0000
2022-02-20T12:26+0000
2022-02-20T12:26+0000
شركة بورش
سعر سيارة أودي
سيارة بنتلي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102236/65/1022366558_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_5c378d0a4a11b66848636dd1767050fa.jpg
أكد خواو مينديز كابيكاس، رئيس أقرب ميناء في جزيرة فايال الأزورية، أن رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق شب منذ يوم الأربعاء في سفينة تحمل آلاف السيارات الفارهة، حسب رويترز.ولفت خواو إلى أن طاقم السفينة هجرها قبالة ساحل جزر الأزور البرتغالية، مشيرا إلى أنه "ليس من الواضح متى يتحقق إطفاؤها".وعن أسباب استمرار الحريق منذ يوم الأربعاء إلى الآن قال: "بطاريات الليثيوم أيون في السيارات الكهربائية الموجود بعضها على متن السفينة سبب استمرار الحريق"، مشيرا إلى أن معدات خاصة لإخماد نيرانها في الطريق إلى السفينة.ولم تؤكد شركة "فولكسفاجن" صاحبة العلامات التجارية للسيارات العدد الإجمالي للسيارات على ظهر السفينة وقالت يوم الجمعة إنها تنتظر المزيد من المعلومات.
https://arabic.sputniknews.com/20210621/الفلبين-تدمر-سيارات-فارهة-بملايين-الدولارات-بينها-بورش-ومرسيدس-فيديو-1049313788.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102236/65/1022366558_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_fcd8cd0a8b09e0a69842c4958de95436.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة بورش, سعر سيارة أودي, سيارة بنتلي
4000 سيارة فارهة بين بورش وأودي وبنتلي تحترق في المحيط الأطلسي
تابعنا عبر
تعرضت سفينة تحمل سيارات فارهة إلى حريق كبير في عرض المحيط الأطلسي قبالة السواحل البرتغالية.
أكد خواو مينديز كابيكاس، رئيس أقرب ميناء في جزيرة فايال الأزورية، أن رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق شب منذ يوم الأربعاء في سفينة تحمل آلاف السيارات الفارهة
، حسب رويترز.
ولفت خواو إلى أن طاقم السفينة هجرها قبالة ساحل جزر الأزور البرتغالية، مشيرا إلى أنه "ليس من الواضح متى يتحقق إطفاؤها".
لكن خواو استدرك قائلا: "لكن التدخل لإخماد الحريق يجب أن يحدث ببطء جدا، والأمر سيستغرق وقتا".
وعن أسباب استمرار الحريق منذ يوم الأربعاء إلى الآن قال: "بطاريات الليثيوم أيون في السيارات الكهربائية الموجود بعضها على متن السفينة سبب استمرار الحريق"، مشيرا إلى أن معدات خاصة لإخماد نيرانها في الطريق إلى السفينة.
وكانت النار قد اشتعلت في السفينة فليسيتي إيس التي تحمل حوالي 4000 سيارة مختلفة منها سيارات بورش وأودي وبنتلي وبعضها سيارات كهربائية ببطاريات ليثيوم أيون في عرض المحيط الأطلسي يوم الأربعاء. وتم إجلاء أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 فردا منها في اليوم نفسه.
ولم تؤكد شركة "فولكسفاجن" صاحبة العلامات التجارية للسيارات العدد الإجمالي للسيارات على ظهر السفينة وقالت يوم الجمعة إنها تنتظر المزيد من المعلومات.