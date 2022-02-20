https://arabic.sputniknews.com/20220220/8-علامات-مبكرة-لنوبة-قلبية-يجب-ألا-تتجاهلها-1058909033.html

8 علامات مبكرة لنوبة قلبية... يجب ألا تتجاهلها

8 علامات مبكرة لنوبة قلبية... يجب ألا تتجاهلها

يذهب الكثيرون حول العالم ضحية النوبة القلبية سنويا، ما يتطلب المعرفة بالأعراض المبكرة لتلك الحالة القاتلة، كون التشخيص المبكر يمكن أن ينقذ الأرواح. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T14:39+0000

2022-02-20T14:39+0000

2022-02-20T14:39+0000

الصحة

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يقول الدكتور بهارات كوكريتي، استشاري أمراض القلب في مستشفى باراس، في مدينة جوروغرام الهندية: "في حالة النوبة القلبية، يحدث نقص في إمداد الدم إلى عضلة القلب".ويضيف أنه بمجرد حدوث ذلك، تبدأ عضلة القلب في الموت، مشيرا إلى أن التشخيص والعلاج المبكر ضروريان لاستعادة تدفق الدم إلى القلب، بحسب موقع onlymyhealth.وبحسبه، تقلل حماية عضلة القلب من مخاطر الوفاة والاعتلال، وإذا تضررت يشعر المريض بضيق في التنفس، والتعب، ويكون هناك خطر على الحياة.الأعراض المبكرة للنوبة قلبيةمعرفة الأعراض المبكرة للنوبة القلبية والتعامل معها يمكن أن ينقذ حياة الناس، وهذه هي الأعراض:1.الأرق2. عدم الراحة في الصدر3. ثقل في الصدر4. ألم الصدر5. التعرق6. ضيق التنفس7. فقدان الوعي في بعض الحالات8. حموضة أو تجشؤ يظن بعض الناس أنهما ناجمان عن التهاب المعدةفي بعض الحالات لا يعاني المريض من أي أعراض، وتعرف هذه باسم النوبة القلبية الصامتة.هناك بعض الأعراض الأخرى للنوبة القلبية، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) وتشمل:الشعور بالضعف والوهنخفة الرأسعدم الراحة أو الألم في الرقبة أو الفك أو الظهرعدم الراحة أو الألم في أحد الذراعين أو كليهمايجب عدم تجاهل أي من هذه الأعراض واستشارة الطبيب على الفور.وفقا للدكتور كوكريتي، غالبا ما يُساء فهم الأعراض المبكرة للنوبة القلبية، وخاصة آلام الصدر، والتجشؤ، وقليل من التعرق، وعدم الارتياح، على أنها ناتجة عن ارتداد الحمض أو التهاب المعدة.ويضيف أن أولئك الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم يجب أن يأخذوا الرعاية المناسبة لأنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.ومن ثم، يجب أن يأخذوا هذه الأعراض على محمل الجد وأن يفحصوا أنفسهم مرة واحدة على الأقل من قبل طبيب مجهز لإجراء الاختبارات المتعلقة بالقلب.

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الصحة