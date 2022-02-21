https://arabic.sputniknews.com/20220221/أمير-قطر-يقول-إنه-ناقش-محادثات-فيينا-مع-رئيس-إيران-ويؤكد-استعداد-الدوحة-لتقديم-أي-مساعدة-1058945841.html
أمير قطر يقول إنه ناقش محادثات فيينا مع رئيس إيران ويؤكد استعداد الدوحة لتقديم أي مساعدة
أمير قطر يقول إنه ناقش محادثات فيينا مع رئيس إيران ويؤكد استعداد الدوحة لتقديم أي مساعدة
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين إنه ناقش محادثات فيينا النووية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يزور الدوحة حاليا. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T11:50+0000
2022-02-21T11:50+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأضاف الأمير في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي أن قطر مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف في فيينا لضمان أمن واستقرار المنطقة.وشدد أمير قطر على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل جميع الخلافات والتحديات التي تواجه المنطقة.وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية أمريكا والترويكا الأوروبية "باتباع فوري للخطوات التي اتخذتها إيران في سياق التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مفاوضات فيينا".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "إن وزير الخارجية صرّح في مؤتمر ميونيخ، أن إيران تعهدت بشان التوصل الى نهاية ناجحة عبر المفاوضات الجارية في فيينا، وقد اتخذنا كل القرارات اللازمة لنظهر بوضوح إرادتنا الحاسمة في هذا الخصوص"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/رئيس-إيران-زيارة-قطر-تستهدف-أمرين-وسفيرها-لدى-الدوحة-مهمة-جدا-1058939934.html
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العالم العربي, قطر, أخبار إيران
أمير قطر يقول إنه ناقش محادثات فيينا مع رئيس إيران ويؤكد استعداد الدوحة لتقديم أي مساعدة
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قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين إنه ناقش محادثات فيينا النووية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يزور الدوحة حاليا.
القاهرة - سبوتنيك. وأضاف الأمير في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي
أن قطر مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف في فيينا لضمان أمن واستقرار المنطقة.
وتابع: "دولة قطر تتابع بكل اهتمام سير المفاوضات وتأمل في أن يتم التوصل في القريب العاجل إلى حل واتفاق يرضي جميع الأطراف ويضمن حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفقا للاتفاقيات والقرارات الدولية".
وشدد أمير قطر على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل جميع الخلافات والتحديات التي تواجه المنطقة.
وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية أمريكا والترويكا الأوروبية "باتباع فوري للخطوات التي اتخذتها إيران في سياق التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مفاوضات فيينا".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "إن وزير الخارجية صرّح في مؤتمر ميونيخ، أن إيران تعهدت بشان التوصل الى نهاية ناجحة
عبر المفاوضات الجارية في فيينا، وقد اتخذنا كل القرارات اللازمة لنظهر بوضوح إرادتنا الحاسمة في هذا الخصوص"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.
وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.