https://arabic.sputniknews.com/20220221/أول-زيارة-من-نوعها-منذ-عقدين-عمران-خان-يجتمع-بالرئيس-بوتين-في-موسكو-1058963163.html

أول زيارة من نوعها منذ عقدين... عمران خان يجتمع بالرئيس بوتين في موسكو

أول زيارة من نوعها منذ عقدين... عمران خان يجتمع بالرئيس بوتين في موسكو

أعلنت إسلام أباد، اليوم الاثنين، توجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى موسكو هذا الأسبوع، للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، في أول زيارة من نوعها لزعيم... 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T16:31+0000

2022-02-21T16:31+0000

2022-02-21T16:31+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان نقلته وكالة "رويترز": "خلال اجتماع القمة، سيستعرض الزعيمان مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية بما في ذلك التعاون في مجال الطاقة".وأضافت الوزارة أن خان وبوتين سيناقشان أيضا قضايا من بينها الوضع في أفغانستان. خُطط للزيارة التي تبدأ الأربعاء وتستغرق يومين قبل الأزمة الحالية حول أوكرانيا، وفقا لـ"رويترز".وفي مقابلة نشرت يوم الاثنين، قلل خان من أهمية توقيت الزيارة وأي تأثير لها على علاقات باكستان مع الغرب الذي اعتبر إسلام أباد أحد حلفائه لفترة طويلة.وقال خان لمجلة "نيوزويك" الباكستانية: "خطط لهذه الزيارة قبل وقت طويل من ظهور المرحلة الحالية من الأزمة الأوكرانية، تلقيت دعوة من الرئيس بوتين قبل ذلك بكثير".تراجعت العلاقات بين باكستان وروسيا لسنوات مع انحياز إسلام أباد إلى الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة. منحتها واشنطن وضع "حليف رئيسي من خارج الناتو" بعد غزو القوات الأمريكية لأفغانستان في عام 2001.في السنوات الأخيرة، تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان، وبدأ الجليد بين بين موسكو وإسلام أباد في الذوبان، وخططا معا لمشاريع في مجالات الغاز والطاقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220221/البيت-الأبيض-روسيا-حركت-قواتها-نحو-الأراضي-الأوكرانية-1058953926.html

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روسيا, فلاديمير بوتين