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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/إسرائيل-تنقل-نشاط-سفارتها-من-كييف-إلى-غربي-أوكرانيا-1058966030.html
إسرائيل تنقل نشاط سفارتها من كييف إلى غربي أوكرانيا
إسرائيل تنقل نشاط سفارتها من كييف إلى غربي أوكرانيا
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها قررت نقل نشاط سفارة إسرائيل لدى كييف، إلى مدينة لفوف، غربي أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه عقب تقييم الأوضاع... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T17:59+0000
2022-02-21T17:59+0000
تغطية أحداث دونباس
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قالت فيه إنه بعد تقييم الوضع وإجراء نقاشات مع العديد من الفاعلين الدوليين، تم إصدار تعليمات لفريق السفارة بالانتقال إلى مكاتب القنصلية المفتوحة في مدينة لفوف غربي البلاد.وشهدت الأيام الماضية، تصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، بعد تبادل الاتهامات بين سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد) والقوات الأوكرانية، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.كما تعرضت مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.وأدى النزاع المسلح، الذي بدأ منذ 2014 بعد أن شنت أوكرانيا عمليات ضد جمهوريتي لوغانتسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس.وتسبب النزاع في أزمة لأكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-اليوم-سنتخذ-قرارا-بشأن-الاعتراف-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1058960607.html
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العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, روسيا

إسرائيل تنقل نشاط سفارتها من كييف إلى غربي أوكرانيا

17:59 GMT 21.02.2022
© AP Photo / Jae C. Hongعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها قررت نقل نشاط سفارة إسرائيل لدى كييف، إلى مدينة لفوف، غربي أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه عقب تقييم الأوضاع هناك وإجراء نقاشات مع فاعلين دوليين.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قالت فيه إنه بعد تقييم الوضع وإجراء نقاشات مع العديد من الفاعلين الدوليين، تم إصدار تعليمات لفريق السفارة بالانتقال إلى مكاتب القنصلية المفتوحة في مدينة لفوف غربي البلاد.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بوتين: اليوم سنتخذ قرارا بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
15:37 GMT
وشهدت الأيام الماضية، تصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، بعد تبادل الاتهامات بين سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد) والقوات الأوكرانية، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
كما تعرضت مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.
وأدى النزاع المسلح، الذي بدأ منذ 2014 بعد أن شنت أوكرانيا عمليات ضد جمهوريتي لوغانتسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس.
وتسبب النزاع في أزمة لأكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا.
© Sputnikكل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
كل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
كل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
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