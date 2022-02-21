https://arabic.sputniknews.com/20220221/إصابة-رئيس-الوزراء-الأردني-بكورونا-في-مصر-1058954610.html
إصابة رئيس الوزراء الأردني بكورونا في مصر
إصابة رئيس الوزراء الأردني بكورونا في مصر
أصيب رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، بفيروس "كورونا" المستجد، خلال قيامه بزيارة رسمية إلى مصر. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
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وذكر وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، أن نتيجة الفحص الذي أجراه الخصاونة عقب ترؤسه لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة مع نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، كانت "إيجابية"، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.وأكد الشبول عدم وجود أعراض مرافقة لإصابة رئيس الوزراء الأردني.وسيخضع رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، للبروتوكول الصحي المقرر، وذلك فور عودته للعزل المنزلي.وأعرب رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لنظيره الأردني، بشر الخصاونة، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.وثبت "سلبية" فحص "كورونا" السريع لأعضاء الوفد المصري الذي شارك في اجتماعات اللجنة العليا، اليوم الاثنين، وذلك فور الإعلان عن إصابة رئيس الوزراء الأردني.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/الأردن-ومصر-يوقعان-5-مذكرات-تفاهم-في-مجالات-مختلفة-1058949303.html
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أخبار الأردن, مصر, العالم العربي, فيروس كورونا
إصابة رئيس الوزراء الأردني بكورونا في مصر
14:01 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 14:05 GMT 21.02.2022) تابعنا عبر
أصيب رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، بفيروس "كورونا" المستجد، خلال قيامه بزيارة رسمية إلى مصر.
وذكر وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، أن نتيجة الفحص الذي أجراه الخصاونة عقب ترؤسه لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة مع نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، كانت "إيجابية"، بحسب قناة "المملكة"
الأردنية.
وأكد الشبول عدم وجود أعراض مرافقة لإصابة رئيس الوزراء الأردني.
وسيخضع رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، للبروتوكول الصحي المقرر، وذلك فور عودته للعزل المنزلي.
وأعرب رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لنظيره الأردني، بشر الخصاونة، بحسب بوابة "أخبار اليوم"
المصرية.
وثبت "سلبية" فحص "كورونا" السريع لأعضاء الوفد المصري الذي شارك في اجتماعات اللجنة العليا، اليوم الاثنين، وذلك فور الإعلان عن إصابة رئيس الوزراء الأردني.