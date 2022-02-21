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https://arabic.sputniknews.com/20220221/إيران-وقطر--صفحة-جديدة-من-العلاقات-1058953689.html
إيران وقطر ... صفحة جديدة من العلاقات
إيران وقطر ... صفحة جديدة من العلاقات
تناقش الحلقة أهمية وأبعاد زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى قطر، والأفاق الجديدة التي ستفتحها هذة الزيارة على خط العلاقات بين البلدين، والدور الذي يمكن... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
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إيران وقطر ... صفحة جديدة من العلاقات
إيران وقطر ... صفحة جديدة من العلاقات
وكان الرئيس الإيراني أكد، عقب لقائه بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أن الجانبين اتفقا على انتهاز الفرص التي تمتلكها البلدان، لتوسيع نطاق العلاقات والتعاون بينهما، وكذلك بين إيران ودول الخليج.وعلق المختص في الشؤون الإقليمية، صالح غريب، على الزيارة بقوله ورأى أن "قطر تلعب دوراً بارزاً في تقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأمريكي، نظرا للعلاقات الجيدة التي تربطها بكلا الطرفين".إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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راديو, بانوراما, аудио

إيران وقطر ... صفحة جديدة من العلاقات

13:55 GMT 21.02.2022
إيران وقطر ... صفحة جديدة من العلاقات
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة أهمية وأبعاد زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى قطر، والأفاق الجديدة التي ستفتحها هذة الزيارة على خط العلاقات بين البلدين، والدور الذي يمكن أن تلعبه الدوحة في تحسين علاقات الجمهورية الإسلامية مع بلدان الخليج.
وكان الرئيس الإيراني أكد، عقب لقائه بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أن الجانبين اتفقا على انتهاز الفرص التي تمتلكها البلدان، لتوسيع نطاق العلاقات والتعاون بينهما، وكذلك بين إيران ودول الخليج.
وعلق المختص في الشؤون الإقليمية، صالح غريب، على الزيارة بقوله

إنها "ستفتح آفاقاً جديدة للعلاقات بين البلدين، وتعطي دفعة قوية باتجاه صياغة علاقات إقليمية قائمة على احترام المصالح المشتركة".

ورأى أن "قطر تلعب دوراً بارزاً في تقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأمريكي، نظرا للعلاقات الجيدة التي تربطها بكلا الطرفين".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...
التفاصيل في الملف الصوتي...
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