https://arabic.sputniknews.com/20220221/إيران-وقطر--صفحة-جديدة-من-العلاقات-1058953689.html
إيران وقطر ... صفحة جديدة من العلاقات
إيران وقطر ... صفحة جديدة من العلاقات
تناقش الحلقة أهمية وأبعاد زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى قطر، والأفاق الجديدة التي ستفتحها هذة الزيارة على خط العلاقات بين البلدين، والدور الذي يمكن... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T13:55+0000
2022-02-21T13:55+0000
2022-02-21T13:55+0000
راديو
بانوراما
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إيران وقطر ... صفحة جديدة من العلاقات
إيران وقطر ... صفحة جديدة من العلاقات
وكان الرئيس الإيراني أكد، عقب لقائه بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أن الجانبين اتفقا على انتهاز الفرص التي تمتلكها البلدان، لتوسيع نطاق العلاقات والتعاون بينهما، وكذلك بين إيران ودول الخليج.وعلق المختص في الشؤون الإقليمية، صالح غريب، على الزيارة بقوله ورأى أن "قطر تلعب دوراً بارزاً في تقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأمريكي، نظرا للعلاقات الجيدة التي تربطها بكلا الطرفين".إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
إيران وقطر ... صفحة جديدة من العلاقات
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تناقش الحلقة أهمية وأبعاد زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى قطر، والأفاق الجديدة التي ستفتحها هذة الزيارة على خط العلاقات بين البلدين، والدور الذي يمكن أن تلعبه الدوحة في تحسين علاقات الجمهورية الإسلامية مع بلدان الخليج.
وكان الرئيس الإيراني أكد، عقب لقائه بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أن الجانبين اتفقا على انتهاز الفرص التي تمتلكها البلدان، لتوسيع نطاق العلاقات والتعاون بينهما، وكذلك بين إيران ودول الخليج.
وعلق المختص في الشؤون الإقليمية، صالح غريب، على الزيارة بقوله
إنها "ستفتح آفاقاً جديدة للعلاقات بين البلدين، وتعطي دفعة قوية باتجاه صياغة علاقات إقليمية قائمة على احترام المصالح المشتركة".
ورأى أن "قطر تلعب دوراً بارزاً في تقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأمريكي، نظرا للعلاقات الجيدة التي تربطها بكلا الطرفين".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...
التفاصيل في الملف الصوتي...