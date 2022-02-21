https://arabic.sputniknews.com/20220221/ارتفاع-ضحايا-الفيضانات-والانهيارات-الطينية-في-البرازيل-إلى-165-قتيلا-1058937146.html
ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية في البرازيل إلى 165 قتيلا
ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية في البرازيل إلى 165 قتيلا
أعلنت السلطات في البرازيل ارتفاع عدد القتلى نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات وانهيارات أرضية في مدينة بيتروبوليس إلى 165 قتيلا. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T08:59+0000
2022-02-21T08:59+0000
2022-02-21T08:59+0000
البرازيل
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نقلت وكالة "فرانس برس"، عن خدمات الطوارئ في ولاية إسبيريتو سانتو، المجاورة لولاية ريو دي جانيرو، حيث تقع بيتروبوليس، أن عواصف جديدة تسببت في مقتل شخصين على الأقل.وذكرت السلطات، الأحد، أن شخصا قتل في أعقاب انهيار جدار في بلدة أليغري بينما جرفت المياه شخصا آخر أثناء محاولته الإمساك بسيارة في بلدة نوفا فينيسيا.يأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه عناصر الإنقاذ والسكان الذين يبحثون عن أقاربهم المفقودين الحفر في جبال الطين والأنقاض في جنوب شرق المدينة التي خلفت فيها الكارثة "مشاهد حرب" وفقا لتعبير الرئيس جايير بولسونارو الذي قام بزيارتها الجمعة.وأدى التعرف على مزيد من الجثث وعثور عائلات على أقارب أحياء، إلى تراجع عدد المفقودين.وتسببت العاصفة الأخيرة، التي ضربت بيتروبوليس، في تحويل شوارعها إلى أنهار جرفت الأشجار والسيارات والحافلات وتسببت بانهيارات أرضية مميتة في أحياء فقيرة على سفوح تلال تحيط بالمدينة التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة.وتقع بيتروبوليس على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال ريو دي جانيرو.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/مقتل-34-شخصا-في-البرازيل-بسبب-الأمطار-1058694277.html
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البرازيل
ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية في البرازيل إلى 165 قتيلا
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أعلنت السلطات في البرازيل ارتفاع عدد القتلى نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات وانهيارات أرضية في مدينة بيتروبوليس إلى 165 قتيلا.
نقلت وكالة "فرانس برس"، عن خدمات الطوارئ في ولاية إسبيريتو سانتو، المجاورة لولاية ريو دي جانيرو، حيث تقع بيتروبوليس، أن عواصف جديدة
تسببت في مقتل شخصين على الأقل.
وذكرت السلطات، الأحد، أن شخصا قتل في أعقاب انهيار جدار في بلدة أليغري بينما جرفت المياه شخصا آخر أثناء محاولته الإمساك بسيارة في بلدة نوفا فينيسيا.
يأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه عناصر الإنقاذ والسكان الذين يبحثون عن أقاربهم المفقودين الحفر في جبال الطين والأنقاض في جنوب شرق المدينة التي خلفت فيها الكارثة "مشاهد حرب" وفقا لتعبير الرئيس جايير بولسونارو الذي قام بزيارتها الجمعة.
وأدى التعرف على مزيد من الجثث وعثور عائلات على أقارب أحياء، إلى تراجع عدد المفقودين.
وتسببت العاصفة الأخيرة، التي ضربت بيتروبوليس، في تحويل شوارعها إلى أنهار جرفت الأشجار والسيارات والحافلات وتسببت بانهيارات أرضية مميتة في أحياء فقيرة على سفوح تلال تحيط بالمدينة التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة.
وتقع بيتروبوليس على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال ريو دي جانيرو.