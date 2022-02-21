https://arabic.sputniknews.com/20220221/اعتقال-وزير-الدفاع-الكازاخستاني-السابق-بتهمة-التقاعس-في-أداء-المهام-خلال-الأحداث-الأخيرة-1058931166.html
اعتقال وزير الدفاع الكازاخستاني السابق بتهمة التقاعس في أداء المهام خلال الأحداث الأخيرة
اعتقال وزير الدفاع الكازاخستاني السابق بتهمة التقاعس في أداء المهام خلال الأحداث الأخيرة
أعلن المتحدث باسم مكتب المدعي العام في كازاخستان، اليوم الاثنين، عن اعتقال وزير الدفاع السابق مراد بكتانوف، وذلك بسبب تقاعسه الوظيفي خلال بداية الأحداث الأخيرة... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T05:03+0000
2022-02-21T05:03+0000
2022-02-21T05:03+0000
العالم
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات المتحدث، الذي ذكر في تقريره أنه "في 19 فبراير/ شباط "بدأ مكتب المدعي العام تحقيقا قبل محاكمة وزير الدفاع السابق مراد بكتانوف بشأن حقيقة عدم اتخاذ أي إجراءات خلال وظيفته، بموجب المادة 452 من القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان".وتم اعتقال بيكتانوف في 20 فبراير/ شباط الماضي ووضعه في مركز اعتقال مؤقت للاشتباه في ارتكابه جريمة بحق الدولة والشعب.وشهدت كازاخستان، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية وتحولت إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا.وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، أنّ بلاده تعرضت إلى محاولة انقلاب فاشلة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
اعتقال وزير الدفاع الكازاخستاني السابق بتهمة التقاعس في أداء المهام خلال الأحداث الأخيرة
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أعلن المتحدث باسم مكتب المدعي العام في كازاخستان، اليوم الاثنين، عن اعتقال وزير الدفاع السابق مراد بكتانوف، وذلك بسبب تقاعسه الوظيفي خلال بداية الأحداث الأخيرة في البلاد.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات المتحدث، الذي ذكر في تقريره أنه "في 19 فبراير/ شباط "بدأ مكتب المدعي العام تحقيقا قبل محاكمة وزير الدفاع السابق مراد بكتانوف بشأن حقيقة عدم اتخاذ أي إجراءات خلال وظيفته، بموجب المادة 452 من القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان".
وتم اعتقال بيكتانوف في 20 فبراير/ شباط الماضي ووضعه في مركز اعتقال مؤقت للاشتباه في ارتكابه جريمة بحق الدولة والشعب.
وشهدت كازاخستان، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات
بدأت بمطالب اقتصادية وتحولت إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا.
وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، أنّ بلاده تعرضت إلى محاولة انقلاب فاشلة.