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https://arabic.sputniknews.com/20220221/اكتشاف-فلكي-جديد-يدعم-آمال-العثور-على-حياة-في-مجرة-قريبة-1058961807.html
اكتشاف فلكي جديد يدعم آمال العثور على حياة في مجرة قريبة
اكتشاف فلكي جديد يدعم آمال العثور على حياة في مجرة قريبة
وجد علماء الفلك دليلا على وجود كوكب ثالث حول أقرب نجم للشمس، في اكتشاف من شأنه تعزيز الفكرة القائلة إن الكواكب شائعة حول نجوم المجرة، حتى أصغرها. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T16:04+0000
2022-02-21T16:04+0000
منوعات
علوم
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رغم أن حجم الكوكب المكتشف حديثا أقل من نصف حجم الأرض، ومن المحتمل أن يكون حارا جدا بحيث لا يمكن أن يسكنه البشر، لا تزال هناك فرصة لوجود حياة حول "بروكسيما سنتوري"، أقرب مجرة ​​مجاورة للأرض، بحسب شبكة "سي إن بي سي".وقال عالم الفلك جواو فاريا، المؤلف الرئيسي لدراسة نُشرت هذا الشهر في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية التي توضح تفاصيل الاكتشاف: "الكوكب ليس ضمن المنطقة الصالحة للسكن حول النجم".وأضاف أنه يدور على مسافة قريبة جدا (من النجم) لذلك من غير المحتمل أن يكون الماء في حالة سائلة أو أن تكون الظروف مناسبة للحياة.في الواقع، الكوكب الجديد قريب جدا - نحو عُشر المسافة بين الشمس وعطارد - بحيث يستغرق خمسة أيام فقط لإكمال مدار حول نجمه.من المحتمل أيضا أن يكون "مغلقا تدريجيا"، مثل القمر والأرض، حيث يشير وجه واحد دائما نحو نجم "بروكسيما سنتوري". قال فاريا إن ذلك يمكن أن يتسبب في درجات حرارة قصوى ويحد من احتمالية أن يكون للكوكب جو مستقر.ومع ذلك، قال فاريا، الباحث في معهد الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء بجامعة بورتو في البرتغال، إنه هذا الاكتشاف يشير إلى أن نظام بروكسيما يمكن أن يكون "مليئا بالكواكب"."بروكسيما سنتوري" هو النجم الثالث في نظام "ألفا سنتوري"، والذي يبدو من الأرض كنجم واحد ساطع. يبعد نحو أربع سنوات ضوئية، أو 25 تريليون ميل، ومع ذلك فهو أقرب نظام نجمي للأرض.
https://arabic.sputniknews.com/20180108/رسميا-اكتشاف-كوكب-أرض-ثاني-1029021361.html
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منوعات, علوم

اكتشاف فلكي جديد يدعم آمال العثور على حياة في مجرة قريبة

16:04 GMT 21.02.2022
© flickr.com / Kevin Gillنجم بروكسيما سينتوري
نجم بروكسيما سينتوري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© flickr.com / Kevin Gill
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وجد علماء الفلك دليلا على وجود كوكب ثالث حول أقرب نجم للشمس، في اكتشاف من شأنه تعزيز الفكرة القائلة إن الكواكب شائعة حول نجوم المجرة، حتى أصغرها.
رغم أن حجم الكوكب المكتشف حديثا أقل من نصف حجم الأرض، ومن المحتمل أن يكون حارا جدا بحيث لا يمكن أن يسكنه البشر، لا تزال هناك فرصة لوجود حياة حول "بروكسيما سنتوري"، أقرب مجرة ​​مجاورة للأرض، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وقال عالم الفلك جواو فاريا، المؤلف الرئيسي لدراسة نُشرت هذا الشهر في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية التي توضح تفاصيل الاكتشاف: "الكوكب ليس ضمن المنطقة الصالحة للسكن حول النجم".
وأضاف أنه يدور على مسافة قريبة جدا (من النجم) لذلك من غير المحتمل أن يكون الماء في حالة سائلة أو أن تكون الظروف مناسبة للحياة.
القائمة القصيرة لمسابقة التصوير الفلكي الدولية أستروفوتوغروفي (Insight Astronomy Photographer of the Year) الذي يبعد 1300 سنة ضوئية عن كوكب الأرض لعام 2017 - صورة لـ سديم أوريون الغازي (Orion's Gaseous Nebula) للمصور سيباستيان غريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2018
رسميا... العلماء يكتشفون "كوكب أرض" ثاني
8 يناير 2018, 00:57 GMT
في الواقع، الكوكب الجديد قريب جدا - نحو عُشر المسافة بين الشمس وعطارد - بحيث يستغرق خمسة أيام فقط لإكمال مدار حول نجمه.
من المحتمل أيضا أن يكون "مغلقا تدريجيا"، مثل القمر والأرض، حيث يشير وجه واحد دائما نحو نجم "بروكسيما سنتوري". قال فاريا إن ذلك يمكن أن يتسبب في درجات حرارة قصوى ويحد من احتمالية أن يكون للكوكب جو مستقر.
ومع ذلك، قال فاريا، الباحث في معهد الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء بجامعة بورتو في البرتغال، إنه هذا الاكتشاف يشير إلى أن نظام بروكسيما يمكن أن يكون "مليئا بالكواكب".
"بروكسيما سنتوري" هو النجم الثالث في نظام "ألفا سنتوري"، والذي يبدو من الأرض كنجم واحد ساطع. يبعد نحو أربع سنوات ضوئية، أو 25 تريليون ميل، ومع ذلك فهو أقرب نظام نجمي للأرض.
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