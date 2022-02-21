https://arabic.sputniknews.com/20220221/الأردن-يوقف-بيع-وتداول-حليب-أطفال-1058934348.html
الأردن يوقف بيع وتداول حليب أطفال
الأردن يوقف بيع وتداول حليب أطفال
قررت السلطات الصحية في الأردنية وقف بيع وتداول حليب أطفال، وذلك بعد صدور تحذير من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في هذا الصدد. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T08:05+0000
2022-02-21T08:05+0000
2022-02-21T08:05+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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ونقلت وكالة "عمون" عن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية الدكتور نزار محمود مهيدات، قوله بأن المؤسسة "اتخذت إجراءات احترازية فور صدور تحذير الغذاء والدواء الأمريكية حول وجود جرثومة سالمينويلا وبكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي في عبوة مفتوحة ومستخدمة من منتج حليب أطفال غير مسجل لدى المؤسسة ويتم تصنيعه على نفس خط انتاج منتجات مسجلة في السوق الأردني".وشدد مدير الغذاء والدواء الأردنية على أن "كافة التشغيلات الواردة للسوق الأردني يتم فحصها في مختبرات المؤسسة قبل صدور قرار تداولها".وطمأن مهيدات الشعب الأردني بقوله إن "المؤسسة تتابع مع الشركة الصانعة من خلال الوكيل المحلي المستجدات بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوئها، والتي بدورها قامت بإعادة فحص عينات من أنواع الحليب وقد صدرت نتائج التحليل لديهم والتي تمت في مختبرات تابعة للهيئات الصحية حيث أظهرت خلوها من هذه البكتيريا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن
الأردن يوقف بيع وتداول حليب أطفال
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قررت السلطات الصحية في الأردنية وقف بيع وتداول حليب أطفال، وذلك بعد صدور تحذير من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في هذا الصدد.
ونقلت وكالة "عمون
" عن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية الدكتور نزار محمود مهيدات، قوله بأن المؤسسة "اتخذت إجراءات احترازية فور صدور تحذير الغذاء والدواء الأمريكية حول وجود جرثومة سالمينويلا وبكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي في عبوة مفتوحة ومستخدمة من منتج حليب أطفال غير مسجل لدى المؤسسة ويتم تصنيعه على نفس خط انتاج منتجات مسجلة في السوق الأردني".
وأعلن مهيدات في بيانه إنه "تم وقف بيع وتداول تشغيلتين من الحليب في الصيدليات والمستودعات وكافة أماكن توزيعها، وسحب التشغيلات المستوردة للسوق الأردني من المنتج لحين إعادة فحصه ووصول تقرير التحقق النهائي من الشركة الصانعة والجهات الصحية".
وشدد مدير الغذاء والدواء الأردنية على أن "كافة التشغيلات الواردة للسوق الأردني يتم فحصها في مختبرات المؤسسة قبل صدور قرار تداولها".
وطمأن مهيدات الشعب الأردني بقوله إن "المؤسسة تتابع مع الشركة الصانعة من خلال الوكيل المحلي المستجدات بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوئها، والتي بدورها قامت بإعادة فحص عينات من أنواع الحليب وقد صدرت نتائج التحليل لديهم والتي تمت في مختبرات تابعة للهيئات الصحية حيث أظهرت خلوها من هذه البكتيريا".