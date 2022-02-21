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الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض الرؤية نهارا بسبب "رياح جنوبية"
الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض الرؤية نهارا بسبب "رياح جنوبية"
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من انخفاض في الرؤية تشهده البلاد نهارا بسبب رياح جنوبية تتعرض لها. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
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وحسب ما نشرته الهيئة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت: "انخفاض في الرؤية الأفقية نهارا بسبب الشوائب العالقة علي إثر هبوب رياح جنوبية".وأوضحت أن أجواء مائلة للدفء تسود علي شمال البلاد نهارا ومن المتوقع ان تسجل القاهرة 22 درجة.ولفتت الهيئة إلى توقعها أن تتبدل الأحوال الجوية يوم الأربعاء القادم الموافق الـ23 من فبراير لتتأثر البلاد بحالة جوية يصاحبها سقوط أمطار ونشاط رياح وسيتم التنويه تفصيليا غدآ.
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مصر, درجات الحرارة اليوم

الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض الرؤية نهارا بسبب "رياح جنوبية"

21:50 GMT 21.02.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyعاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019
عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من انخفاض في الرؤية تشهده البلاد نهارا بسبب رياح جنوبية تتعرض لها.
وحسب ما نشرته الهيئة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت: "انخفاض في الرؤية الأفقية نهارا بسبب الشوائب العالقة علي إثر هبوب رياح جنوبية".
وأوضحت أن أجواء مائلة للدفء تسود علي شمال البلاد نهارا ومن المتوقع ان تسجل القاهرة 22 درجة.
ولفتت الهيئة إلى توقعها أن تتبدل الأحوال الجوية يوم الأربعاء القادم الموافق الـ23 من فبراير لتتأثر البلاد بحالة جوية يصاحبها سقوط أمطار ونشاط رياح وسيتم التنويه تفصيليا غدآ.
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