https://arabic.sputniknews.com/20220221/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-انخفاض-الرؤية-نهارا-بسبب-رياح-جنوبية-1058972215.html
الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض الرؤية نهارا بسبب "رياح جنوبية"
الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض الرؤية نهارا بسبب "رياح جنوبية"
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من انخفاض في الرؤية تشهده البلاد نهارا بسبب رياح جنوبية تتعرض لها. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T21:50+0000
2022-02-21T21:50+0000
2022-02-21T21:50+0000
مصر
درجات الحرارة اليوم
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وحسب ما نشرته الهيئة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت: "انخفاض في الرؤية الأفقية نهارا بسبب الشوائب العالقة علي إثر هبوب رياح جنوبية".وأوضحت أن أجواء مائلة للدفء تسود علي شمال البلاد نهارا ومن المتوقع ان تسجل القاهرة 22 درجة.ولفتت الهيئة إلى توقعها أن تتبدل الأحوال الجوية يوم الأربعاء القادم الموافق الـ23 من فبراير لتتأثر البلاد بحالة جوية يصاحبها سقوط أمطار ونشاط رياح وسيتم التنويه تفصيليا غدآ.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, درجات الحرارة اليوم
الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض الرؤية نهارا بسبب "رياح جنوبية"
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من انخفاض في الرؤية تشهده البلاد نهارا بسبب رياح جنوبية تتعرض لها.
وحسب ما نشرته الهيئة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت: "انخفاض في الرؤية الأفقية
نهارا بسبب الشوائب العالقة علي إثر هبوب رياح جنوبية".
وأوضحت أن أجواء مائلة للدفء تسود علي شمال البلاد نهارا ومن المتوقع ان تسجل القاهرة 22 درجة.
ولفتت الهيئة إلى توقعها أن تتبدل الأحوال الجوية
يوم الأربعاء القادم الموافق الـ23 من فبراير لتتأثر البلاد بحالة جوية يصاحبها سقوط أمطار ونشاط رياح وسيتم التنويه تفصيليا غدآ.