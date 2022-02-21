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https://arabic.sputniknews.com/20220221/الأمن-الفيدرالي-الروسي-مجموعتان-تخريبيتان-أوكرانيتان-دخلتا-الحدود-الروسية-وتم-تحييدهما-1058958920.html
الأمن الفيدرالي الروسي: مجموعتان تخريبيتان أوكرانيتان دخلتا الحدود الروسية وتم تحييدهما
الأمن الفيدرالي الروسي: مجموعتان تخريبيتان أوكرانيتان دخلتا الحدود الروسية وتم تحييدهما
أكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الاثنين، أن أكثر من 68 ألف لاجئ غادروا أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T15:18+0000
2022-02-21T15:18+0000
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وقال بورتنيكوف في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن الفيدرالي الروسي: "بدأت حركة اللاجئين باتجاه حدود روسيا، واليوم في الساعة التاسعة صباحًا، غادر 68.5 ألف مدني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على أراضي الاتحاد الروسي".وبين بورتنيكوف، أن مجموعتين تخريبيتين تابعتين للجيش الأوكراني توجهتا إلى الأراضي الروسية في 21 فبراير من منطقة لوغانسك ومن ماريوبول.وقال بورتنيكوف في اجتماع مجلس الأمن الروسي: "اليوم. دخلت مجموعتان تخريبيتان تابعتان للجيش الأوكراني الحدود في روسيا من منطقة لوغانسك ومن أراضي ماريوبول".وأضاف أنه "نتيجة للمعركة التي خاضها حرس حدودنا بدعم من وزارة الدفاع الروسية، تم تدمير هاتين المجموعتين التخريبيتين".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-كييف-لن-تنفذ-اتفاقيات-مينسك---1058954769.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

الأمن الفيدرالي الروسي: مجموعتان تخريبيتان أوكرانيتان دخلتا الحدود الروسية وتم تحييدهما

15:18 GMT 21.02.2022
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ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Sputnik . Russian Federal Security Service
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أكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الاثنين، أن أكثر من 68 ألف لاجئ غادروا أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا.
وقال بورتنيكوف في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن الفيدرالي الروسي: "بدأت حركة اللاجئين باتجاه حدود روسيا، واليوم في الساعة التاسعة صباحًا، غادر 68.5 ألف مدني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على أراضي الاتحاد الروسي".
وبين بورتنيكوف، أن مجموعتين تخريبيتين تابعتين للجيش الأوكراني توجهتا إلى الأراضي الروسية في 21 فبراير من منطقة لوغانسك ومن ماريوبول.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
بوتين: الغرض من اجتماع مجلس الأمن الروسي هو تحديد الخطوات بشأن دونباس
14:03 GMT
وقال بورتنيكوف في اجتماع مجلس الأمن الروسي: "اليوم. دخلت مجموعتان تخريبيتان تابعتان للجيش الأوكراني الحدود في روسيا من منطقة لوغانسك ومن أراضي ماريوبول".
وأضاف أنه "نتيجة للمعركة التي خاضها حرس حدودنا بدعم من وزارة الدفاع الروسية، تم تدمير هاتين المجموعتين التخريبيتين".
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