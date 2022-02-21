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الاتحاد الأوروبي يحذر من تفكك البوسنة والهرسك
الاتحاد الأوروبي يحذر من تفكك البوسنة والهرسك
قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين، إن الانفصاليين والقوميين في البوسنة والهرسك يهددون استقرار وسلامة دولة البلقان، وإنه... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T10:49+0000
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أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو- سبوتنيك. وذكر بوريل أمام مجلس الشؤون الخارجية والزراعة والثروة السمكية: "خطاب القوميين والانفصاليين يتزايد في البوسنة والهرسك، مما يهدد الاستقرار بل وسلامة البلاد، ويتعين على الوزراء اتخاذ قرارات بشأن كيفية وقف هذه الديناميات في البوسنة والهرسك وتجنب سقوط البلاد".في الأسبوع الماضي، قال بوريل إن قضية صرب البوسنة ستكون على جدول أعمال المجلس، مضيفا أن الوضع السياسي في البلاد مثير للقلق.في غضون ذلك، استمر تصاعد أزمة السلطة في جمهورية يوغوسلافيا السابقة المكونة من كيانين متعارضين مستقلين - جمهورية صربسكا واتحاد البوسنة والهرسك، الذي أنشئ بموجب اتفاقية دايتون لعام 1995 بعد حرب أهلية بين مسلمي البوسنة والصرب والكروات.دعا ميلوراد دوديك، العضو الصربي في الرئاسة الثلاثية للبوسنة والهرسك، إلى سحب جمهورية صربسكا من مؤسسات البوسنة والهرسك، بما في ذلك القوات المسلحة والقضاء ووكالة الضرائب، وتشكيل مؤسسات موازية.في أوائل يناير/ كانون الثاني، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على دوديك بسبب ما وصفته بأنشطة فساد تقوض استقرار البوسنة والهرسك.وفي الأسبوع الماضي، قال الكروات البوسنيون إنهم قد يطلقون "تشكيل منطقتهم" ما لم يعدل قانون الانتخابات لتعزيز تمثيلهم الوطني في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/تركيا-ندعم-سيادة-ووحدة-أراضي-البوسنة-والهرسك-1053843745.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يحذر من تفكك البوسنة والهرسك

10:49 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 21.02.2022)
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين، إن الانفصاليين والقوميين في البوسنة والهرسك يهددون استقرار وسلامة دولة البلقان، وإنه يتعين على أطراف الصراع المؤقت والتحرك لمنع تفكك البلاد.
موسكو- سبوتنيك. وذكر بوريل أمام مجلس الشؤون الخارجية والزراعة والثروة السمكية: "خطاب القوميين والانفصاليين يتزايد في البوسنة والهرسك، مما يهدد الاستقرار بل وسلامة البلاد، ويتعين على الوزراء اتخاذ قرارات بشأن كيفية وقف هذه الديناميات في البوسنة والهرسك وتجنب سقوط البلاد".
في الأسبوع الماضي، قال بوريل إن قضية صرب البوسنة ستكون على جدول أعمال المجلس، مضيفا أن الوضع السياسي في البلاد مثير للقلق.
في غضون ذلك، استمر تصاعد أزمة السلطة في جمهورية يوغوسلافيا السابقة المكونة من كيانين متعارضين مستقلين - جمهورية صربسكا واتحاد البوسنة والهرسك، الذي أنشئ بموجب اتفاقية دايتون لعام 1995 بعد حرب أهلية بين مسلمي البوسنة والصرب والكروات.
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دعا ميلوراد دوديك، العضو الصربي في الرئاسة الثلاثية للبوسنة والهرسك، إلى سحب جمهورية صربسكا من مؤسسات البوسنة والهرسك، بما في ذلك القوات المسلحة والقضاء ووكالة الضرائب، وتشكيل مؤسسات موازية.
في أوائل يناير/ كانون الثاني، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على دوديك بسبب ما وصفته بأنشطة فساد تقوض استقرار البوسنة والهرسك.
وفي الأسبوع الماضي، قال الكروات البوسنيون إنهم قد يطلقون "تشكيل منطقتهم" ما لم يعدل قانون الانتخابات لتعزيز تمثيلهم الوطني في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول.
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