https://arabic.sputniknews.com/20220221/البنتاغون-الهجوم-الروسي-على-أوكرانيا-يمكن-أن-يحدث-اليوم-والحل-الدبلوماسي-ما-زال-ممكنا--1058958532.html
البنتاغون: الهجوم الروسي على أوكرانيا يمكن أن يحدث اليوم.. والحل الدبلوماسي ما زال ممكنا
البنتاغون: الهجوم الروسي على أوكرانيا يمكن أن يحدث اليوم.. والحل الدبلوماسي ما زال ممكنا
زعم السكرتير الصحفي للبنتاغون جون كيربي، اليوم الاثنين، أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا اليوم، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T15:05+0000
2022-02-21T15:05+0000
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البنتاغون الأمريكي
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موسكو - سبوتنيك. وقال كيربي لشبكة "CNN": "قلنا منذ وقت طويل أن هجومًا روسيًا يمكن أن يحدث في أي يوم الآن، حسنًا، قد يكون اليوم هو ذلك اليوم"، مضيفًا "إننا نواصل استنفاد كل خيار دبلوماسي ممكن هنا، للمضي قدما".وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، قد قال في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة سجلت تقدما إضافيا للقوات الروسية نحو الحدود الأوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.من جانبها قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن مزاعم استعداد روسيا "لغزو" أوكرانيا، منذ أكثر من شهر، أصبحت بالفعل "مادة للسخرية".ويدّعي الغرب منذ أسابع أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت قرابة 200 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/انفجار-يضرب-منطقة-مطار-دونيتسك--1058935558.html
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العالم, البنتاغون الأمريكي, روسيا
البنتاغون: الهجوم الروسي على أوكرانيا يمكن أن يحدث اليوم.. والحل الدبلوماسي ما زال ممكنا
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زعم السكرتير الصحفي للبنتاغون جون كيربي، اليوم الاثنين، أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا اليوم، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال كيربي لشبكة "CNN": "قلنا منذ وقت طويل أن هجومًا روسيًا يمكن أن يحدث في أي يوم الآن، حسنًا، قد يكون اليوم هو ذلك اليوم"، مضيفًا "إننا نواصل استنفاد كل خيار دبلوماسي ممكن هنا، للمضي قدما".
وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان
، قد قال في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة سجلت تقدما إضافيا للقوات الروسية نحو الحدود الأوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
من جانبها قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن مزاعم استعداد روسيا "لغزو" أوكرانيا، منذ أكثر من شهر، أصبحت بالفعل "مادة للسخرية
".
ويدّعي الغرب منذ أسابع أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت قرابة 200 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.