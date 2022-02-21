https://arabic.sputniknews.com/20220221/البيت-الأبيض-يعلق-على-قرار-بوتين-الاعتراف-باستقلال-لوهانسك-ودونيتسك--1058970203.html
البيت الأبيض يعلق على قرار بوتين الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك
البيت الأبيض يعلق على قرار بوتين الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك
قال البيت الأبيض، مساء اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة توقعت الاعتراف الروسي باستقلال لوغانسك ودونيتسك ومستعدة للرد بشكل فوري. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T20:40+0000
2022-02-21T20:40+0000
2022-02-21T20:50+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال البيت الأبيض، في تعليقه: "مستمرون في التواصل مع الحلفاء والشركاء وبينهم كييف حول الخطوات المقبلة للتصعيد الروسي على الحدود مع أوكرانيا". وأضاف: "سنعلن قريبا عن إجراءات إضافية متعلقة بالانتهاك الروسي السافر اليوم للالتزامات الدولية".وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصدر مرسوما، قريبا، بمنع الأمريكيين من الاستثمارات والتجارة والتعاون المالي مع لوغانسك ودونيتسك.ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".وتابع الرئيس الروسي: "أعتبر أنه من الضروري اتخاذ قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، داعيا الجمعية الفيدرالية إلى التصديق على الوثائق اللازمة.
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض يعلق على قرار بوتين الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك
20:40 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 20:50 GMT 21.02.2022) تابعنا عبر
قال البيت الأبيض، مساء اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة توقعت الاعتراف الروسي باستقلال لوغانسك ودونيتسك ومستعدة للرد بشكل فوري.
وقال البيت الأبيض، في تعليقه: "مستمرون في التواصل مع الحلفاء والشركاء وبينهم كييف حول الخطوات المقبلة للتصعيد الروسي على الحدود مع أوكرانيا".
وأضاف: "سنعلن قريبا عن إجراءات إضافية متعلقة بالانتهاك الروسي السافر اليوم للالتزامات الدولية".
وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصدر مرسوما، قريبا، بمنع الأمريكيين من الاستثمارات والتجارة والتعاون المالي مع لوغانسك ودونيتسك.
ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري
بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
وتابع الرئيس الروسي: "أعتبر أنه من الضروري اتخاذ قرار الاعتراف
بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، داعيا الجمعية الفيدرالية إلى التصديق على الوثائق اللازمة.