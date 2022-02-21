https://arabic.sputniknews.com/20220221/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-مسيرة-أطلقت-باتجاه-مطار-الملك-عبد-الله-في-جازان-1058964933.html
التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبد الله في جازان
التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبد الله في جازان
أكد التحالف العربي أنه دمر مسيرة تم إطلاقها باتجاه مطار الملك عبد الله بمدينة جازان السعودية. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T16:58+0000
2022-02-21T16:58+0000
2022-02-21T17:54+0000
السعودية
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وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد التحالف أن الطائرة التي دمرها انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.وكشف عن إصابة 4 مدنيين داخل مطار الملك عبد الله في جازان جنوب غربي السعودية إثر سقوط شظايا عقب اعتراض الطائرة المسيرة.وكان التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، قد أعلن منذ أيام عن شن ضربات جوية لحماية المدنيين، لافتًا إلى تدمير موقع يضم غرفة عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة في العاصمة اليمنية صنعاء.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/التحالف-العربي-يتهم-أنصار-الله-باستخدام-مقرات-الدولة-في-صنعاء-لشن-عمليات-هجومية-1058521628.html
السعودية
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السعودية
التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبد الله في جازان
16:58 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 17:54 GMT 21.02.2022) تابعنا عبر
أكد التحالف العربي أنه دمر مسيرة تم إطلاقها باتجاه مطار الملك عبد الله بمدينة جازان السعودية.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد التحالف أن الطائرة التي دمرها انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.
وكشف عن إصابة 4 مدنيين داخل مطار الملك عبد الله في جازان جنوب غربي السعودية إثر سقوط شظايا عقب اعتراض الطائرة المسيرة.
وكان التحالف العربي
لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، قد أعلن منذ أيام عن شن ضربات جوية لحماية المدنيين، لافتًا إلى تدمير موقع يضم غرفة عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة في العاصمة اليمنية صنعاء.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله
"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر
، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.