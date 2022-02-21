https://arabic.sputniknews.com/20220221/التعاون-العراقي-التركي-هل-يكفي-لإنهاء-نشاط-حزب-العمال-الكردستاني-1058945477.html
التعاون العراقي التركي… هل يكفي لإنهاء نشاط حزب العمال الكردستاني
التعاون العراقي التركي… هل يكفي لإنهاء نشاط حزب العمال الكردستاني
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أنه بحث مع مسؤولي الحكومة العراقية المركزية وإقليم كردستان العراق، مكافحة تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، خلال مؤتمر ميونيخ... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T11:46+0000
2022-02-21T11:46+0000
2022-02-21T11:46+0000
راديو
هموم عراقية
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التعاون العراقي – التركي … هل يكفي لإنهاء نشاط حزب العمال الكردستاني
التعاون العراقي – التركي … هل يكفي لإنهاء نشاط حزب العمال الكردستاني
وفي تصريحات صحفية عقب مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، أكد أكار أن هناك "ثمة توافقا بشأن ضرورة التخلص من الإرهاب بأسرع وقت"، لافتا إلى أنه "شرح خلال الجلسات واللقاءات الثنائية، كفاح تركيا ضد تنظيمات "بي كا كا"، و"داعش" و"غولن" الإرهابية، وتطلعات بلاده من الدول الصديقة والحليفة بخصوص التعاون في مكافحة الإرهاب".فما مدى التنسيق بين الحكومتين التركية والعراقية حول محاربة حزب العمال الكردستاني؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" مدير مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والاستراتيجية الدكتور عماد علو:وأضاف علو:إعداد وتقديم: ضياء حسون...التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
التعاون العراقي التركي… هل يكفي لإنهاء نشاط حزب العمال الكردستاني
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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أنه بحث مع مسؤولي الحكومة العراقية المركزية وإقليم كردستان العراق، مكافحة تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن.
وفي تصريحات صحفية عقب مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، أكد أكار أن هناك "ثمة توافقا بشأن ضرورة التخلص من الإرهاب بأسرع وقت"، لافتا إلى أنه "شرح خلال الجلسات واللقاءات الثنائية، كفاح تركيا ضد تنظيمات "بي كا كا"، و"داعش" و"غولن" الإرهابية، وتطلعات بلاده من الدول الصديقة والحليفة بخصوص التعاون في مكافحة الإرهاب".
فما مدى التنسيق بين الحكومتين التركية والعراقية حول محاربة حزب العمال الكردستاني؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية
" على أثير راديو "سبوتنيك
" مدير مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والاستراتيجية الدكتور عماد علو:
هناك حوار وتواصل دائم بين الحكومتين التركية والعراقية حول ما يحدث من توترات واختراقات للقوات التركية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، فقد حصلت زيارات لوفود من بغداد إلى أنقرة، وكان من ضمنهم رئيسا الجمهورية والوزراء العراقيان، فالعراق قال على لسان وزير خارجيته لنظيره التركي إنه لن يسمح بأي هجمات تنطلق من أراضيه باتجاه جيرانه، فهناك توتر بين القوات العراقية وعناصر حزب العمال الكردستاني، كون أن الأخير يعيق تطبيق اتفاق سنجار القاضي بإخراج كافة العناصر المسلحة من المدينة، وهو اتفاق ترغب أيضاً تركيا بتطبيقه في سنجار، فالتفاهمات بين العراق وتركيا مستمرة وعلى مدى تعاقب الحكومات العراقية.
يوجد لدى حزب العمال الكردستاني دعم سواء من قوى سياسية في إقليم كردستان أو من أجنحة الحزب المتواجدة في شمال شرق سوريا، مثل قوات سوريا الديمقراطية التي تحظى بدعم أمريكي، بينما تنظر الولايات المتحدة إلى حزب العمال الكردستاني في العراق كمنظمة إرهابية، وهذا يعد نوعا من التناقض الأمريكي الذي يتعلق بحسب الطبيعة الجغرافية وساحة العمليات التي يعمل بها هذا الحزب، إضافة إلى الدعم الذي يتلقاه الحزب من الشرائح الكردية في تركيا نفسها، كما يتلقى الحزب دعما من قبل مخابرات إقليمية ودولية من أجل الضغط على تركيا، ولذلك لم تستطع الحكومة التركية القضاء على الحزب رغم مرور ما يقارب الخمسين عاماً على وجوده، وبدون حوار تركي مع حزب العمال، ليس باستطاعة العراق وتركيا القضاء عليه.
إعداد وتقديم: ضياء حسون...
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...