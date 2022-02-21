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https://arabic.sputniknews.com/20220221/الجامعة-العربية-تدين-الهجمات-الإرهابية-في-مدينة-هيرشبيلي-الصومالية-1058938577.html
الجامعة العربية تدين الهجمات الإرهابية في مدينة هيرشبيلي الصومالية
الجامعة العربية تدين الهجمات الإرهابية في مدينة هيرشبيلي الصومالية
أدان أحمد ابوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الدامي الذي شهدته مدينة هيرشبيلي الصومالية يوم السبت الماضي. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T09:35+0000
2022-02-21T09:35+0000
العالم العربي
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وأدان أبو الغيط "بأشد العبارات العملية الانتحارية الإرهابية التي وقعت في مدينة بلدوين بولاية هرشبيلي بالصومال يوم السبت الموافق 19 فبراير/شباط الجاري والتي أسفرت عن مقتل 20 شخصا وجرح ثلاثين آخرين".وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تقدم أبو الغيط بخالص تعازيه لذوي الضحايا وللصومال حكومة وشعبا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.يذكر أن حركة "الشباب" الصومالية كانت قد أعلنت، يوم السبت الماضي، مسؤوليتها عن تفجير مطعم مزدحم أسقط 20 قتيلا و30 مصابا.ويأتي تبني حركة "الشباب" المتطرفة (المحظورة في روسيا) مسؤوليتها عن الهجوم، وسط عملية إجراء الانتخابات البرلمانية التي طال تأجيلها والتي غالبا ما تشهد توترات.وفي وقت سابق، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال، جيمس سوان، خلال اجتماع لمجلس الأمن، القادة السياسيين في الصومال إلى استكمال انتخابات مجلس النواب وإعطاء النساء حقهن في المشاركة والتمثيل بها.
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العالم العربي

الجامعة العربية تدين الهجمات الإرهابية في مدينة هيرشبيلي الصومالية

09:35 GMT 21.02.2022
© Sputnik . M.Hemidaأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Sputnik . M.Hemida
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أدان أحمد ابوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الدامي الذي شهدته مدينة هيرشبيلي الصومالية يوم السبت الماضي.
وأدان أبو الغيط "بأشد العبارات العملية الانتحارية الإرهابية التي وقعت في مدينة بلدوين بولاية هرشبيلي بالصومال يوم السبت الموافق 19 فبراير/شباط الجاري والتي أسفرت عن مقتل 20 شخصا وجرح ثلاثين آخرين".
وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تقدم أبو الغيط بخالص تعازيه لذوي الضحايا وللصومال حكومة وشعبا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

في السياق ذاته، صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن "هذه الهجمات الإرهابية لن تتمكن من تعطيل العملية الانتخابية، بل ستزيد من تكاتف المجتمع الدولي مع جهود بناء الدولة الصومالية وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في التنمية والاستقرار".

يذكر أن حركة "الشباب" الصومالية كانت قد أعلنت، يوم السبت الماضي، مسؤوليتها عن تفجير مطعم مزدحم أسقط 20 قتيلا و30 مصابا.
ويأتي تبني حركة "الشباب" المتطرفة (المحظورة في روسيا) مسؤوليتها عن الهجوم، وسط عملية إجراء الانتخابات البرلمانية التي طال تأجيلها والتي غالبا ما تشهد توترات.
وفي وقت سابق، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال، جيمس سوان، خلال اجتماع لمجلس الأمن، القادة السياسيين في الصومال إلى استكمال انتخابات مجلس النواب وإعطاء النساء حقهن في المشاركة والتمثيل بها.
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