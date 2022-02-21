https://arabic.sputniknews.com/20220221/الجيش-الأوكراني-الوحدات-في-مواقعها-ولا-تقوم-بأعمال-هجومية-في-دونباس-1058945328.html

الجيش الأوكراني: الوحدات في مواقعها ولا تقوم بأعمال هجومية في دونباس

الجيش الأوكراني: الوحدات في مواقعها ولا تقوم بأعمال هجومية في دونباس

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين، أن الوحدات العسكرية الأوكرانية موجودة في مواقعها ولا تقوم بأعمال هجومية في دونباس. 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T11:41+0000

2022-02-21T11:41+0000

2022-02-21T11:52+0000

العالم

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وأكد أليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إن كييف لم تقصف نقطة التفتيش الحدودية في منطقة روستوف.وقال دانيلوف في إفادة صحفية يوم الاثنين: "نحن لا نشن هذه الهجمات ولا علاقة لنا بها".أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن "تفاقم حاد" للوضع في منطقة ماريوبول، مضيفًا أن معركة جارية بالقرب من الحدود مع روسيا.وقال بوشيلين في بيان: "لقد تصاعد الموقف في ماريوبول بشكل حاد. هاجم مسلحو اللواء 36 مواقع وحدات القوات الشعبية في منطقة كومينترنوفو. هناك تجري معركة بالقرب من الحدود مع روسيا".وشدد بوشيلين على أنه "نتيجة لقصف بقذائف الهاون والمدفعية، قتل جندي من قواتنا الشعبية وأصيب آخرون".وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.هذا وقد أدى هذا النزاع المسلح، الذي بدأ في 2014 بعد أن شنت أوكرانيا عمليات ضد جمهوريتي لوغانتسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس. كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا ذاتها.

https://arabic.sputniknews.com/20220221/الجيش-الأوكراني-الوحدات-في-مواقعها-ولا-تقوم-بأعمال-هجومية-في-دونباس-1058945328.html

https://arabic.sputniknews.com/20220221/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تبدأ-بتنفيذ-خطة-غزو-دونباس-1058942100.html

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