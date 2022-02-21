https://arabic.sputniknews.com/20220221/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-للتوسط-بين-إيران-والسعودية----1058936379.html

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتوسط بين إيران والسعودية

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتوسط بين إيران والسعودية

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن موسكو مستعدة لأن تكون وسيطا بين إيران والسعودية. 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T08:42+0000

2022-02-21T08:42+0000

2022-02-21T08:47+0000

العالم العربي

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048699023_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_45634921ca3c8b27ff48783d6c7ac715.jpg

وقال خلال مؤتمر الشرق الأوسط الحادي عشر للمناقشة الدولية: "عرضنا مرارا على شركائنا في الرياض وطهران وساطتنا، ويمكن لموسكو أن تكون مكان اجتماع رسمي وغير رسمي. وفي هذا الصدد، لا يزال اقتراحنا مطروحًا على الطاولة".وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أكد أن بلاده على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية في إطار جولات المحادثات السابقة في بغداد، معتبرا أن موعد الجولة القادمة متعلق بقرار الرياض، وفقا لوكالة "فارس".وأعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، السبت الماضي، استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول إلى نتيجة.وشدد رئيسي، بحسب البيان، على ضرورة أن "يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين".وتخوض السعودية وإيران صراعات بالوكالة في أنحاء المنطقة بما في ذلك اليمن، بحسب "رويترز".

https://arabic.sputniknews.com/20220219/السعودية-تخطط-لإجراء-جولة-جديدة-من-المحادثات-مع-إيران-1058872509.html

https://arabic.sputniknews.com/20220220/الأعرجي-بغداد-تدعم-التفاهم-بين-إيران-والسعودية-وجولة-مباحثاتهما-المقبلة-تعقد-قريبا-في-العراق-1058916111.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, روسيا, العالم