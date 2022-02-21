https://arabic.sputniknews.com/20220221/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-للتوسط-بين-إيران-والسعودية----1058936379.html
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتوسط بين إيران والسعودية
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتوسط بين إيران والسعودية
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن موسكو مستعدة لأن تكون وسيطا بين إيران والسعودية. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T08:42+0000
2022-02-21T08:42+0000
2022-02-21T08:47+0000
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وقال خلال مؤتمر الشرق الأوسط الحادي عشر للمناقشة الدولية: "عرضنا مرارا على شركائنا في الرياض وطهران وساطتنا، ويمكن لموسكو أن تكون مكان اجتماع رسمي وغير رسمي. وفي هذا الصدد، لا يزال اقتراحنا مطروحًا على الطاولة".وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أكد أن بلاده على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية في إطار جولات المحادثات السابقة في بغداد، معتبرا أن موعد الجولة القادمة متعلق بقرار الرياض، وفقا لوكالة "فارس".وأعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، السبت الماضي، استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول إلى نتيجة.وشدد رئيسي، بحسب البيان، على ضرورة أن "يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين".وتخوض السعودية وإيران صراعات بالوكالة في أنحاء المنطقة بما في ذلك اليمن، بحسب "رويترز".
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العالم العربي, روسيا, العالم
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتوسط بين إيران والسعودية
08:42 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 08:47 GMT 21.02.2022) تابعنا عبر
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن موسكو مستعدة لأن تكون وسيطا بين إيران والسعودية.
وقال خلال مؤتمر الشرق الأوسط الحادي عشر للمناقشة الدولية: "عرضنا مرارا على شركائنا في الرياض وطهران وساطتنا، ويمكن لموسكو أن تكون مكان اجتماع رسمي وغير رسمي. وفي هذا الصدد، لا يزال اقتراحنا مطروحًا على الطاولة".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده
، أكد أن بلاده على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية في إطار جولات المحادثات السابقة في بغداد، معتبرا أن موعد الجولة القادمة متعلق بقرار الرياض، وفقا لوكالة "فارس".
وأعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
، السبت الماضي، استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول إلى نتيجة.
وشدد رئيسي، بحسب البيان، على ضرورة أن "يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين".
وتخوض السعودية وإيران صراعات بالوكالة في أنحاء المنطقة بما في ذلك اليمن، بحسب "رويترز".