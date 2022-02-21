https://arabic.sputniknews.com/20220221/الدبيبة-دخلت-في-مفاوضات-مع-مختلف-الأطراف-لكنني-لن-أقبل-بأن-أبيع-الوطن-أو-أن-تعود-الحرب-1058970915.html
الدبيبة: دخلت في مفاوضات مع مختلف الأطراف لكنني لن أقبل بأن أبيع الوطن أو أن تعود الحرب
الدبيبة: دخلت في مفاوضات مع مختلف الأطراف لكنني لن أقبل بأن أبيع الوطن أو أن تعود الحرب
قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة إنه دخل في مفاوضات متعددة مع مختلف الأطراف، مضيفا: "لكنني لم أقبل ولن أقبل بأن أبيع الوطن أو أن أحصل على أموال لكي... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T20:55+0000
2022-02-21T20:55+0000
2022-02-21T21:00+0000
العالم العربي
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وقال إنه سيعلن تفاصيلِ خطة "عودة الأمانة للشعب"، التي ستتضمن إجراء الانتخابات في شهر يونيو/ حزيران المقبل.وتابع: "أنبه إلى خطورة المسار الذي تريده الطبقة السياسية المهيمنة وتصر على الذهاب إليه هروبا من الانتخابات"، مضيفا: "سأسلم الأمانة بالانتخابات ولن أقبل بأي شكل من أن أسلمها للفوضى".وقال رئيس الحكومة الليبية: "الانتخابات فقط هي الحل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الدبيبة: دخلت في مفاوضات مع مختلف الأطراف لكنني لن أقبل بأن أبيع الوطن أو أن تعود الحرب
20:55 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 21:00 GMT 21.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة إنه دخل في مفاوضات متعددة مع مختلف الأطراف، مضيفا: "لكنني لم أقبل ولن أقبل بأن أبيع الوطن أو أن أحصل على أموال لكي تعود الحرب".
وقال إنه سيعلن تفاصيلِ خطة "عودة الأمانة للشعب"، التي ستتضمن إجراء الانتخابات في شهر يونيو/ حزيران المقبل.
وتابع: "أنبه إلى خطورة المسار الذي تريده الطبقة السياسية المهيمنة وتصر على الذهاب إليه هروبا من الانتخابات"، مضيفا: "سأسلم الأمانة بالانتخابات ولن أقبل بأي شكل من أن أسلمها للفوضى".
وقال رئيس الحكومة الليبية: "الانتخابات فقط هي الحل".