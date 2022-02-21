https://arabic.sputniknews.com/20220221/الرئيس-الجزائري-يتجول-في-مؤسسة-قطر-للتنمية-والعلوم-1058949737.html
الرئيس الجزائري يتجول في مؤسسة قطر للتنمية والعلوم
الرئيس الجزائري يتجول في مؤسسة قطر للتنمية والعلوم
زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مؤسسة قطر وفروعها، حيث كان في استقباله بالمبنى المركزي للمؤسسة الشيخة هند حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T12:38+0000
2022-02-21T12:38+0000
2022-02-21T12:38+0000
العالم العربي
أخبار قطر اليوم
الجزائر
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وبحسب موقع شروق أونلاين المحلي، شملت زيارة الرئيس الجزائري التعرف على أجنحة المبنى المركزي لمؤسسة قطر وفروعها وتنظيمها، وهي مؤسسة رائدة تعنى بمجالات التربية والعلوم وتنمية المجتمع، كما قام تبون بزيارة مكتبة قطر والاطلاع على المخطوطات والمؤلفات التي تحتويها المكتبة.يذكر أنه جرى توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في الديوان الأميري القطري، حيث استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي كان وصل إلى الدوحة، مساء السبت الماضي، في زيارة تستغرق يومين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار قطر اليوم, الجزائر
الرئيس الجزائري يتجول في مؤسسة قطر للتنمية والعلوم
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زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مؤسسة قطر وفروعها، حيث كان في استقباله بالمبنى المركزي للمؤسسة الشيخة هند حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي.
وبحسب موقع شروق أونلاين
المحلي، شملت زيارة الرئيس الجزائري التعرف على أجنحة المبنى المركزي لمؤسسة قطر وفروعها وتنظيمها، وهي مؤسسة رائدة تعنى بمجالات التربية والعلوم وتنمية المجتمع، كما قام تبون بزيارة مكتبة قطر والاطلاع على المخطوطات والمؤلفات التي تحتويها المكتبة.
يذكر أنه جرى توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم
بين البلدين في الديوان الأميري القطري، حيث استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي كان وصل إلى الدوحة، مساء السبت الماضي، في زيارة تستغرق يومين
.