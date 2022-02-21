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الرئيس الجزائري يتجول في مؤسسة قطر للتنمية والعلوم
الرئيس الجزائري يتجول في مؤسسة قطر للتنمية والعلوم
زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مؤسسة قطر وفروعها، حيث كان في استقباله بالمبنى المركزي للمؤسسة الشيخة هند حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T12:38+0000
2022-02-21T12:38+0000
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وبحسب موقع شروق أونلاين المحلي، شملت زيارة الرئيس الجزائري التعرف على أجنحة المبنى المركزي لمؤسسة قطر وفروعها وتنظيمها، وهي مؤسسة رائدة تعنى بمجالات التربية والعلوم وتنمية المجتمع، كما قام تبون بزيارة مكتبة قطر والاطلاع على المخطوطات والمؤلفات التي تحتويها المكتبة.يذكر أنه جرى توقيع 4 ‏اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في الديوان الأميري القطري، حيث استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي كان وصل إلى الدوحة، مساء السبت الماضي، في زيارة تستغرق يومين.
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العالم العربي, أخبار قطر اليوم, الجزائر

الرئيس الجزائري يتجول في مؤسسة قطر للتنمية والعلوم

12:38 GMT 21.02.2022
© AFP 2022 / -أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر، 19 فبراير/ شباط 2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر، 19 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AFP 2022 / -
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زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مؤسسة قطر وفروعها، حيث كان في استقباله بالمبنى المركزي للمؤسسة الشيخة هند حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي.
وبحسب موقع شروق أونلاين المحلي، شملت زيارة الرئيس الجزائري التعرف على أجنحة المبنى المركزي لمؤسسة قطر وفروعها وتنظيمها، وهي مؤسسة رائدة تعنى بمجالات التربية والعلوم وتنمية المجتمع، كما قام تبون بزيارة مكتبة قطر والاطلاع على المخطوطات والمؤلفات التي تحتويها المكتبة.
يذكر أنه جرى توقيع 4 ‏اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في الديوان الأميري القطري، حيث استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي كان وصل إلى الدوحة، مساء السبت الماضي، في زيارة تستغرق يومين.
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