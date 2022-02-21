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https://arabic.sputniknews.com/20220221/السلطات-اللبنانية-تتحرك-بعد-وضع-صورة-مهينة-على-موقع-ضريح-رفيق-الحريري-في-غوغل-ماب-1058962602.html
السلطات اللبنانية تتحرك بعد وضع صورة مهينة على موقع ضريح رفيق الحريري في "غوغل ماب"
السلطات اللبنانية تتحرك بعد وضع صورة مهينة على موقع ضريح رفيق الحريري في "غوغل ماب"
تحركت السلطات اللبنانية، اليوم الاثنين، بعد التلاعب بصورة لضريح رئيس الوزراء اللبناني الراحل، ‏رفيق الحريري، عبر تطبيق "خرائط غوغل".‏ 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T16:20+0000
2022-02-21T16:20+0000
سعد الحريري
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وتم وضع صورة مهينة على موقع ضريح الحريري على التطبيق الذكي الشهير، والموجود في ساحة الشهداء، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.وأصدر وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أمرا إلى النيابة العامة التمييزية، من أجل إجراء المقتضى لناحية إجراء التحقيق اللازم، ومراسلة إدارة تطبيق "خرائط غوغل" من أجل الكشف عن مرتكب الواقعة، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.واعتبر مولوي أن هذا التصرف "يشكل مسا بالسلم الأهلي، وتعدي على حرمة الشهداء، وتحريض على الفتنة".وقبل أسبوع، زار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، ضريح والده رئيس الوزراء الراحل رفيق ‏الحريري، بمناسبة مرور 17 عاما على اغتياله.‏وحضر الحريري مع أعضاء أسرته إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت لقراءة الفاتحة على روح والده الراحل، ومن بينهم بهية الحريري شقيقة الراحل، وغادر دون الإدلاء بتصريحات إعلامية، وفقا لقناة "إم تي في لبنان".وحضرت الوفود الشعبية والشخصيات السياسية والرسمية لضريح رفيق الحريري في الذكرى 17 على وفاته، من أبرزهم رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، ورؤساء وأعضاء منسقيات "تيار المستقبل" في المناطق، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، ووزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/سعد-الحريري-يزور-ضريح-والده-في-صمت-وسط-تشديدات-أمنية-صور-وفيديو-1058539435.html
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سعد الحريري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

السلطات اللبنانية تتحرك بعد وضع صورة مهينة على موقع ضريح رفيق الحريري في "غوغل ماب"

16:20 GMT 21.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالذكرى السابعة عشر لاغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري
الذكرى السابعة عشر لاغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
الذكرى السابعة عشر لاغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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تحركت السلطات اللبنانية، اليوم الاثنين، بعد التلاعب بصورة لضريح رئيس الوزراء اللبناني الراحل، ‏رفيق الحريري، عبر تطبيق "خرائط غوغل".‏
وتم وضع صورة مهينة على موقع ضريح الحريري على التطبيق الذكي الشهير، والموجود في ساحة الشهداء، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.
وأصدر وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أمرا إلى النيابة العامة التمييزية، من أجل إجراء المقتضى لناحية إجراء التحقيق اللازم، ومراسلة إدارة تطبيق "خرائط غوغل" من أجل الكشف عن مرتكب الواقعة، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.
واعتبر مولوي أن هذا التصرف "يشكل مسا بالسلم الأهلي، وتعدي على حرمة الشهداء، وتحريض على الفتنة".
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، وبهية الحريري، شقيقة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري يصلون على قبره، خلال الذكرى الـ17 لاغتياله ، في وسط بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
سعد الحريري يزور ضريح والده في صمت وسط تشديدات أمنية... صور وفيديو
14 فبراير, 12:19 GMT
وقبل أسبوع، زار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، ضريح والده رئيس الوزراء الراحل رفيق ‏الحريري، بمناسبة مرور 17 عاما على اغتياله.‏
وحضر الحريري مع أعضاء أسرته إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت لقراءة الفاتحة على روح والده الراحل، ومن بينهم بهية الحريري شقيقة الراحل، وغادر دون الإدلاء بتصريحات إعلامية، وفقا لقناة "إم تي في لبنان".
وحضرت الوفود الشعبية والشخصيات السياسية والرسمية لضريح رفيق الحريري في الذكرى 17 على وفاته، من أبرزهم رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، ورؤساء وأعضاء منسقيات "تيار المستقبل" في المناطق، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، ووزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي.
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