https://arabic.sputniknews.com/20220221/السيسي-يستقبل-رئيس-فرنسي-أسبق-صور-1058959399.html
السيسي يستقبل رئيس فرنسي أسبق... صور
السيسي يستقبل رئيس فرنسي أسبق... صور
استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، رئيس فرنسي أسبق، خلال قضائه إجازة في مصر. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T15:24+0000
2022-02-21T15:24+0000
2022-02-21T15:24+0000
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ورحب السيسي بالرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، ضيفاً في مصر لقضاء العطلة الشتوية مع أسرته، بحسب بيان من الرئاسة المصرية.و"أشاد السيسي لساركوزي بالمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في الوقت الراهن على كافة الأصعدة، كما أعرب عن التقدير للإسهام الشخصي وما قام به ساركوزي في تدعيم هذه العلاقات"، بحسب البيان.من ناحيته، "عبر الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، عن تشرفه بلقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لاقاهما وأسرته خلال قضائهم العطلة في مصر".وأشار إلى "اعتزازه بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، وأبدى إعجابه الشديد بالمشروعات التنموية اللافتة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس المصري، والتي تعتبر امتدادا لعظمة الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا , الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, العالم
السيسي يستقبل رئيس فرنسي أسبق... صور
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استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، رئيس فرنسي أسبق، خلال قضائه إجازة في مصر.
ورحب السيسي بالرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، ضيفاً في مصر لقضاء العطلة الشتوية مع أسرته، بحسب بيان من الرئاسة المصرية.
و"أشاد السيسي لساركوزي بالمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في الوقت الراهن على كافة الأصعدة، كما أعرب عن التقدير للإسهام الشخصي وما قام به ساركوزي في تدعيم هذه العلاقات"، بحسب البيان.
من ناحيته، "عبر الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، عن تشرفه بلقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لاقاهما وأسرته خلال قضائهم العطلة في مصر".
وأشار إلى "اعتزازه بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، وأبدى إعجابه الشديد بالمشروعات التنموية اللافتة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس المصري، والتي تعتبر امتدادا لعظمة الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ".