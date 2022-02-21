https://arabic.sputniknews.com/20220221/الشرطة-الكندية-تؤمن-وسط-مدينة-أوتاوا-مع-انتهاء-احتجاج-سائقي-الشاحنات-1058932846.html
الشرطة الكندية تؤمن وسط مدينة أوتاوا مع انتهاء احتجاج سائقي الشاحنات
الشرطة الكندية تؤمن وسط مدينة أوتاوا مع انتهاء احتجاج سائقي الشاحنات
قامت الشرطة الكندية، يوم الأحد، بتأمين وسط مدينة أوتاوا بعد يومين من المواجهات المتوترة التي أسفرت عن 191 عملية اعتقال وفوضى استمرت ثلاثة أسابيع. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T07:10+0000
2022-02-21T07:10+0000
2022-02-21T07:10+0000
العالم
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استخدم المتظاهرون مئات الشاحنات والمركبات لإغلاق وسط المدينة منذ 28 يناير الماضي، ما دفع رئيس الوزراء، جاستن ترودو، إلى اللجوء إلى سلطات الطوارئ التي نادرًا ما تُستخدم، بحسب ما ذكرت صحيفة "theguardian" البريطانية.أراد المتظاهرون في البداية إنهاء فرض لقاح Covid-19 عبر الحدود لسائقي الشاحنات، لكن الحصار تحول إلى مظاهرة ضد سلطات ترودو.واستخدمت الشرطة، رذاذ الفلفل والقنابل الصوتية على المتظاهرين، لإخلاء المنطقة أمام البرلمان، بحسب الصحيفة.وقال ستيف بيل قائد شرطة أوتاوا للصحفيين، إن المعتقلين يواجهون 389 تهمة جنائية مختلفة بما في ذلك عرقلة عمل الشرطة وعصيان أمر المحكمة والاعتداء والإيذاء وحيازة السلاح والاعتداء على ضابط شرطة.واقترح وزير الاستعداد والطوارئ، بيل بلير، أن السلطات الاستثنائية قد لا تكون مطلوبة لفترة أطول.وقال لشبكة سي بي سي: "نحن نتتبع ذلك كل ساعة، سيكونون في مكانهم فقط طالما أنهم بحاجة إلى إنجاز المهمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220218/كندا-تجمد-الحسابات-المصرفية-للمحتجين-1058795030.html
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العالم
الشرطة الكندية تؤمن وسط مدينة أوتاوا مع انتهاء احتجاج سائقي الشاحنات
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قامت الشرطة الكندية، يوم الأحد، بتأمين وسط مدينة أوتاوا بعد يومين من المواجهات المتوترة التي أسفرت عن 191 عملية اعتقال وفوضى استمرت ثلاثة أسابيع.
استخدم المتظاهرون مئات الشاحنات والمركبات لإغلاق وسط المدينة منذ 28 يناير الماضي، ما دفع رئيس الوزراء، جاستن ترودو، إلى اللجوء إلى سلطات الطوارئ التي نادرًا ما تُستخدم، بحسب ما ذكرت صحيفة "theguardian"
البريطانية.
أراد المتظاهرون في البداية إنهاء فرض لقاح Covid-19 عبر الحدود لسائقي الشاحنات، لكن الحصار تحول إلى مظاهرة ضد سلطات ترودو.
واستخدمت الشرطة، رذاذ الفلفل والقنابل الصوتية على المتظاهرين، لإخلاء المنطقة أمام البرلمان، بحسب الصحيفة.
وقال ستيف بيل قائد شرطة أوتاوا للصحفيين، إن المعتقلين يواجهون 389 تهمة جنائية مختلفة بما في ذلك عرقلة عمل الشرطة وعصيان أمر المحكمة والاعتداء والإيذاء وحيازة السلاح والاعتداء على ضابط شرطة.
قال بيل: "لم ننته من هذه العملية بعد، خلال الأيام القليلة المقبلة ستحدد الشرطة كيف نحافظ على وجودنا ونتأكد من عدم عودة أي شخص لاحتلال شوارعنا مرة أخرى".
واقترح وزير الاستعداد والطوارئ، بيل بلير، أن السلطات الاستثنائية قد لا تكون مطلوبة لفترة أطول.
وقال لشبكة سي بي سي: "نحن نتتبع ذلك كل ساعة، سيكونون في مكانهم فقط طالما أنهم بحاجة إلى إنجاز المهمة".