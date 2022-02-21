https://arabic.sputniknews.com/20220221/الصين-ترد-على-اتهام-بإطلاق-إحدى-سفنها-الليزر-على-طائرة-أسترالية-1058940400.html
الصين ترد على اتهام بإطلاق إحدى سفنها الليزر على طائرة أسترالية
الصين ترد على اتهام بإطلاق إحدى سفنها الليزر على طائرة أسترالية
ردت الصين، اليوم الاثنين، على اتهام وجهته إليها وزارة الدفاع الأسترالية بإطلاق شعاع ليزر على طائرة تابعة للقوات الجوية الأسترالية. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T10:12+0000
2022-02-21T10:12+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، ما قاله في إفادة صحفية نفى فيها الاتهامات الأسترالية، مؤكدا بأنها "غير صحيحة"، كما دافع المتحدث عن تحركات السفينة الصينية ووصفها بأنها "ملاحة طبيعية تلتزم بالقانون الدولي ذي الصلة".ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية أستراليا إلى "احترام الحقوق المشروعة للسفن الصينية في المناطق البحرية ذات الصلة وفقا للقانون الدولي والتوقف عن نشر معلومات كاذبة تتعلق بالصين".وقالت وزارة الدفاع الأسترالية، يوم السبت الماضي، إن سفينة تابعة للبحرية الصينية أطلقت شعاع ليزر على إحدى طائرات الاستطلاع الأسترالية، مما عرض حياة طاقم الطائرة للخطر.ونقلت "أسوشيتد برس" عن الدفاع الأسترالية، قولها بأن الحادث وقع يوم الخميس الماضي، عندما رصدت طائرة من طراز P-8A Poseidonشعاع ليزر تم توجيهه إليها أثناء تحليقها فوق المداخل الشمالية لأستراليا.وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أنه لا يستطيع أن يرى ذلك بأي طريقة أخرى سوى أنه عمل من أعمال الترهيب وفعل لم يسبقه استفزاز وغير مبرر، مؤكدا أن بلاده لن تقبل أبدا بأعمال الترهيب.وتدهورت العلاقات بين الصين وأستراليا في السنوات الأخيرة بعد أن دعا موريسون إلى إجراء تحقيق مستقل في نشأة جائحة فيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة على مستوى العالم في مدينة ووهان الصينية.وردت الصين بفرض رسوم جمركية على سلع أسترالية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، مما دفع كلا البلدين إلى مواجهة تجارية طويلة الأمد، كما ردت بكين بغضب العام الماضي عندما انضمت أستراليا إلى اتفاق دفاعي ثلاثي مع الولايات المتحدة وبريطانيا سيسمح لها بالحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية لمواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الصين ترد على اتهام بإطلاق إحدى سفنها الليزر على طائرة أسترالية
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ردت الصين، اليوم الاثنين، على اتهام وجهته إليها وزارة الدفاع الأسترالية بإطلاق شعاع ليزر على طائرة تابعة للقوات الجوية الأسترالية.
ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، ما قاله في إفادة صحفية نفى فيها الاتهامات الأسترالية، مؤكدا بأنها "غير صحيحة"، كما دافع المتحدث عن تحركات السفينة الصينية ووصفها بأنها "ملاحة طبيعية تلتزم بالقانون الدولي ذي الصلة".
ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية أستراليا إلى "احترام الحقوق المشروعة للسفن الصينية في المناطق البحرية ذات الصلة وفقا للقانون الدولي والتوقف عن نشر معلومات كاذبة تتعلق بالصين".
وقالت وزارة الدفاع الأسترالية
، يوم السبت الماضي، إن سفينة تابعة للبحرية الصينية أطلقت شعاع ليزر على إحدى طائرات الاستطلاع الأسترالية، مما عرض حياة طاقم الطائرة للخطر.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن الدفاع الأسترالية، قولها بأن الحادث وقع يوم الخميس الماضي، عندما رصدت طائرة من طراز P-8A Poseidonشعاع ليزر تم توجيهه إليها أثناء تحليقها فوق المداخل الشمالية لأستراليا.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أنه لا يستطيع أن يرى ذلك بأي طريقة أخرى سوى أنه عمل من أعمال الترهيب
وفعل لم يسبقه استفزاز وغير مبرر، مؤكدا أن بلاده لن تقبل أبدا بأعمال الترهيب.
وتدهورت العلاقات بين الصين وأستراليا في السنوات الأخيرة بعد أن دعا موريسون إلى إجراء تحقيق مستقل في نشأة جائحة فيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة على مستوى العالم في مدينة ووهان الصينية.
وردت الصين بفرض رسوم جمركية على سلع أسترالية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، مما دفع كلا البلدين إلى مواجهة تجارية طويلة الأمد، كما ردت بكين بغضب العام الماضي عندما انضمت أستراليا إلى اتفاق دفاعي ثلاثي مع الولايات المتحدة وبريطانيا سيسمح لها بالحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية لمواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.