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https://arabic.sputniknews.com/20220221/الصين-تعتمد-بروتوكول-مزج-لقاح-سبوتنيك-لايت-مع-لقاحات-أخرى-1058952029.html
الصين تعتمد بروتوكول مزج لقاح "سبوتنيك لايت" مع لقاحات أخرى
الصين تعتمد بروتوكول مزج لقاح "سبوتنيك لايت" مع لقاحات أخرى
أوصت الصين رسميا باتباع بروتوكول مزج جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" مع جرعات من لقاحات أخرى مضادة لـ"كوفيد-19"، ما يعني أن اللقاح الروسي بصدد أن يصبح أكثر قوة في... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T13:22+0000
2022-02-21T13:22+0000
روسيا
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سبوتنيك. وبموجب القرار الصيني ستصبح جرعات "سبوتنيك لايت" معززا رئيسيا لأولئك الذين تم تطعيمهم باللقاحات الصينية غير المعتمدة في الكثير من الدول على مستوى العالم.يشار إلى أن اللقاحات الصينية التي تنتجها شركتا "سينوفاك" و"سينوفارم" منتشرة على نطاق واسع، حيث تم توفير منها أكثر من 4.7 مليار جرعة في الصين وفي جميع أنحاء العالم.وأجاز مجلس الدولة الصيني تعزيز اللقاحات المحلية بجرعة من "سبوتنيك لايت"، ليكون بذلك حلاً لأولئك الذين تم تطعيمهم في البداية بلقاحات صينية في بلدان أخرى حول العالم لا تعتمد اللقاحات الصينية.جاء القرار الصيني بعد دراسة أجريت في الأرجنتين أثبتت أن مزج جرعات "سبوتنيك لايت" مع لقاحات أخرى تظهر استجابة الأجسام المضاد والخلايا التائية.وأثبتت الدراسات أن الاستجابة التي أثارها "سبوتنيك لايت" كمعزز للقاح "سينوفارم" بلغت 10 مرات أعلى من التعزيز باللقاحين الصينيين، وذلك وفقًا لمعهد أبحاث مركز غماليا لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، الذي يعتبر رائدا في أسلوب المزج بين اللقاحات.يشار إلى أنه حتى الآن، تم اعتماد "سبوتنيك لايت" في أكثر من 30 دولة، بإجمالي عدد سكان أكثر من 2.5 مليار نسمة، كما تم اعتماد "سبوتنيك V" من قبل 71 دولة بإجمالي عدد سكان يزيد عن 4 مليارات نسمة.
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روسيا, أخبار العالم الآن

الصين تعتمد بروتوكول مزج لقاح "سبوتنيك لايت" مع لقاحات أخرى

13:22 GMT 21.02.2022
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سبوتنيك لايت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
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أوصت الصين رسميا باتباع بروتوكول مزج جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" مع جرعات من لقاحات أخرى مضادة لـ"كوفيد-19"، ما يعني أن اللقاح الروسي بصدد أن يصبح أكثر قوة في مواجهة الجائحة العالمية.
سبوتنيك. وبموجب القرار الصيني ستصبح جرعات "سبوتنيك لايت" معززا رئيسيا لأولئك الذين تم تطعيمهم باللقاحات الصينية غير المعتمدة في الكثير من الدول على مستوى العالم.
يشار إلى أن اللقاحات الصينية التي تنتجها شركتا "سينوفاك" و"سينوفارم" منتشرة على نطاق واسع، حيث تم توفير منها أكثر من 4.7 مليار جرعة في الصين وفي جميع أنحاء العالم.
وأجاز مجلس الدولة الصيني تعزيز اللقاحات المحلية بجرعة من "سبوتنيك لايت"، ليكون بذلك حلاً لأولئك الذين تم تطعيمهم في البداية بلقاحات صينية في بلدان أخرى حول العالم لا تعتمد اللقاحات الصينية.
جاء القرار الصيني بعد دراسة أجريت في الأرجنتين أثبتت أن مزج جرعات "سبوتنيك لايت" مع لقاحات أخرى تظهر استجابة الأجسام المضاد والخلايا التائية.
وأثبتت الدراسات أن الاستجابة التي أثارها "سبوتنيك لايت" كمعزز للقاح "سينوفارم" بلغت 10 مرات أعلى من التعزيز باللقاحين الصينيين، وذلك وفقًا لمعهد أبحاث مركز غماليا لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، الذي يعتبر رائدا في أسلوب المزج بين اللقاحات.
يشار إلى أنه حتى الآن، تم اعتماد "سبوتنيك لايت" في أكثر من 30 دولة، بإجمالي عدد سكان أكثر من 2.5 مليار نسمة، كما تم اعتماد "سبوتنيك V" من قبل 71 دولة بإجمالي عدد سكان يزيد عن 4 مليارات نسمة.
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