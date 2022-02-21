https://arabic.sputniknews.com/20220221/الصين-تنفي-مزاعم-أمريكية-بشأن-صلتها-بحطام-صاروخ-سيسقط-على-القمر-في-مارس-1058965373.html

الصين تنفي مزاعم أمريكية بشأن صلتها بحطام صاروخ سيسقط على القمر في مارس

الصين تنفي مزاعم أمريكية بشأن صلتها بحطام صاروخ سيسقط على القمر في مارس

نفت الصين، اليوم الاثنين، صلتها بحطام صاروخ من المقرر أن يسقط على سطح القمر الشهر المقبل.‏ 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T17:40+0000

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2022-02-21T17:40+0000

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وكانت تقارير أمريكية زعمت أن قطعة الحطام الفضائية، التي ستسقط على القمر يوم 4 مارس/ آذار المقبل، تتبع على الأرجح لبرنامج استكشاف القمر في بكين، وفقا لوكالة "رويترز".وأشارت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية "ناسا"، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أن تحليلها الخاص أظهر أن حطام الصاروخ من المحتمل أن يكون الصاروخ المعزز من مهمة "تشانغ 5-تي1" الصينية، التي تم إطلاقها في عام 2014.وكانت الصين أطلقت المركبة الفضائية غير المأهولة "تشانغ 5-تي1" إلى القمر في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014 على صاروخ "لونغ مارس 3سي"، الذي يتكون من ثلاث مراحل.وكانت تتمثل المهمة الصينية في اختبار قدرة كبسولة المركبة الفضائية على العودة إلى الغلاف الجوي للأرض، وهبطت على كوكب الأرض في نفس الشهر.واليوم الاثنين، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، عندما سأله الصحفيين عما إذا كان حطام الصاروخ يتبع للبعثة الصينية التي أرسلت قبل 8 سنوات، أنه "وفقا لمراقبة الصين، فإن صاروخ "تشانغ 5" دخل بأمان الغلاف الجوي للأرض واحترق تماما".وتابع وانغ مشددا على أن "الصين تتبع القانون الدولي لتطوير شؤون الفضاء، وسوف تحمي التنمية طويلة المدى لأنشطة الفضاء الخارجي، وتجري مشاورات أوسع مع الأطراف المعنية".

https://arabic.sputniknews.com/20220220/اكتشاف-مثير-على-الجانب-البعيد-من-القمر-للمسبار-الصيني-تشانغ-آه-1058883861.html

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