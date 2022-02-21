https://arabic.sputniknews.com/20220221/الطوارئ-الروسية-قطارات-تحمل-لاجئين-وصلوا-من-دونباس-تتوجه-من-روستوف-إلى-مدن-روسية-أخرى--1058932262.html

الطوارئ الروسية: قطارات تحمل لاجئين وصلوا من دونباس تتوجه من روستوف إلى مدن روسية أخرى

الطوارئ الروسية: قطارات تحمل لاجئين وصلوا من دونباس تتوجه من روستوف إلى مدن روسية أخرى

أعلن القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر تشوبريان، صباح اليوم الإثنين، أن شركة سكك الحديد الروسية وجهت 9 قطارات تحمل لاجئين، من الذين وصلوا إلى روستوف... 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T06:59+0000

2022-02-21T06:59+0000

2022-02-21T07:02+0000

روسيا

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وقال تشوبريان: "خلال هذا اليوم أرسلنا تسعة قطارات ركاب إلى مناطق أخرى من روسيا وبالتالي، فإن الجغرافيا تتوسع".وفي السياق نفسه، كشف تشوبريان أن نحو 61 ألف لاجئ من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، قد عبروا الحدود إلى روسيا.وقال تشوبريان للصحفيين: "ارتفع عدد السكان الذي جاؤوا من الأقاليم المجاورة لأوكرانيا إلى 61 ألف".وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.هذا وقد أدى هذا النزاع المسلح إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس. كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا ذاتها.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.

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روسيا